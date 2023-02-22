https://ria.ru/20230222/snv-1853648973.html
Совфед включил закон о приостановке участия в ДСНВ в повестку заседания
Совфед включил закон о приостановке участия в ДСНВ в повестку заседания - РИА Новости, 22.02.2023
Совфед включил закон о приостановке участия в ДСНВ в повестку заседания
Закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:20
2023-02-22T11:20
2023-02-22T11:29
политика
россия
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договор снв-3
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" включен в повестку заседания Совета Федерации РФ на среду, информация размещена на сайте палаты.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Документ внес в Госдуму президент РФ. В соответствии с законопроектом действие договора приостанавливается, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать глава государства.Предполагается, что до Совфеда также в среду документ рассмотрит Госдума.Планируется, что до заседания СФ документ дополнительно обсудят профильные комитеты по международным делам и по обороне на общем заседании.
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853463568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, договор снв-3
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Договор СНВ-3
11:20 22.02.2023 (обновлено: 11:29 22.02.2023)
Совфед включил закон о приостановке участия в ДСНВ в повестку заседания
Совет Федерации включил закон о приостановке участия России в ДСНВ в повестку заседания
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости.
Закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" включен в повестку заседания Совета Федерации РФ на среду, информация размещена на сайте
палаты.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Документ внес в Госдуму президент РФ. В соответствии с законопроектом действие договора приостанавливается, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать глава государства.
Предполагается, что до Совфеда также в среду документ рассмотрит Госдума.
Планируется, что до заседания СФ документ дополнительно обсудят профильные комитеты по международным делам и по обороне на общем заседании.