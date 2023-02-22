https://ria.ru/20230222/snos-1853897060.html

Мэрия Стамбула начала снос зданий, способных обрушиться в любой момент

Мэрия Стамбула начала снос зданий, способных обрушиться в любой момент - РИА Новости, 22.02.2023

Мэрия Стамбула начала снос зданий, способных обрушиться в любой момент

Мэрия Стамбула начала снос первых из 318 зданий, отнесенных к зоне наивысшего риска обрушения, заявил в среду мэр города Экрем Имамоглу. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T22:51

2023-02-22T22:51

2023-02-22T22:51

в мире

стамбул

турция

мраморное море

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 22 фев - РИА Новости. Мэрия Стамбула начала снос первых из 318 зданий, отнесенных к зоне наивысшего риска обрушения, заявил в среду мэр города Экрем Имамоглу. Не менее 318 зданий в Стамбуле с населением порядка 10 тысяч человек находятся в зоне моментального обрушения при землетрясении, заявил в пятницу помощник генерального секретаря мэрии города Бугра Гёкче. Власти города с 2019 года совместно со Стамбульским техническим университетом запустили программу добровольной и бесплатной оценки домов в городе, позволяющей выявить риск обрушения. Помощник генерального секретаря мэрии города Бугра Гёкче заявил на прошлой неделе, что программа выявила 318 зданий, способных обрушиться любой момент, еще 1525 относятся к категориям D и E - высокого риска. При этом за 3 года было обработано почти 30 тысяч обращений, а после землетрясения 6 февраля получено почти 40 тысяч запросов - среди них с требованием срочно проверить здание. "Мы начали снос зданий, которые грозят обрушиться в любой момент согласно результатам проверки. В качестве дополнительного стимула и для ускорения процесса мэрия Стамбула предоставляет дополнительные 4500 лир на аренду квартир", - написал Имамоглу в Twitter. В опубликованном мэрией видео показан снос дома в районе Авджылар на западе города. Жителей дома расселили. Ранее профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил РИА Новости, что разрушительное землетрясение в районе Мраморного моря, которое не первый год предрекают ученые, угрожает не только Стамбулу, но и еще шести провинциям с общим населением более 25 миллионов человек. Он отметил, что риск землетрясения в целом высок, так как одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. По данным исследования, проведенного мэрией Стамбула и Международным японским агентством сотрудничества, результаты которого были обнародованы в 2008 году, до 2030 года в Стамбуле ожидается землетрясение магнитудой 7,5-7,7. Прогнозируемое количество жертв может составить от 70 до 90 тысяч человек, более 1 миллиона человек могут остаться без крова. После катастрофических подземных толчков 1999 года, унесших жизни более 18 тысяч человек, в Турции пересмотрели правила, регулирующие строительство жилых зданий. В частности, в 2007 году был принят кодекс строительства домов с учетом требований, необходимых для защиты от землетрясений. Не менее 90 тысяч зданий в Стамбуле находятся в зоне высокого риска в случае мощного землетрясения, заявил 10 февраля мэр города Экрем Имамоглу. Мэр пообещал через две недели рассказать о мерах, принятых мэрией в связи с подготовкой к возможному землетрясению. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 42 тысяч человек. Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник в провинции Хатай с интервалом в три минуты, после этого зафиксированы более сотни афтершоков. По последним данным, погибли шесть человек, ранены более 550.

https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853308805.html

https://ria.ru/20230220/infektsii-1853191315.html

https://ria.ru/20230217/zemletryasenie-1852588056.html

https://ria.ru/20230213/more-1851828446.html

стамбул

турция

мраморное море

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в мире, стамбул, турция, мраморное море, сильное землетрясение в турции и сирии