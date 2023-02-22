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Молдавия денонсирует десятки соглашений с СНГ
Молдавия денонсирует десятки соглашений с СНГ - РИА Новости, 22.02.2023
Молдавия денонсирует десятки соглашений с СНГ
Власти Молдавии проанализировали релевантность соглашений, подписанных в рамках СНГ, и намерены денонсировать десятки подобных документов, сообщил вице-премьер, РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T22:15
2023-02-22T22:15
2023-02-22T22:15
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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Власти Молдавии проанализировали релевантность соглашений, подписанных в рамках СНГ, и намерены денонсировать десятки подобных документов, сообщил вице-премьер, глава МИД Нику Попеску. "Могу сообщить, что в эти дни мы проводим процесс денонсирования десятков соглашений с СНГ, наши министерства провели анализ релевантности множества соглашений, подписанных в рамках СНГ. Мы компилируем список, опубликуем его. По памяти могу сказать, что по линии МИД будет денонсировано около 20 соглашений", - заявил Попеску в эфире телеканала Jurnal TV. По его словам, республика сосредоточена на вступлении в Евросоюз, поэтому уделяет особое внимание тем соглашениям с СНГ, которые не соответствуют европейскому законодательству. Попеску отметил, что процедура расторжения ряда соглашений займет определенное время, поскольку необходимо будет аргументировать причины подобного решения. Вице-премьер отметил, что Молдавия заключила в рамках СНГ более 300 различных соглашений. Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия на протяжении этого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
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в мире, молдавия, кишинев, игорь гросу, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Гросу, СНГ, Евразийский экономический союз
Молдавия денонсирует десятки соглашений с СНГ
Глава МИД Попеску: Молдавия в ближайшее время денонсирует десятки соглашений с СНГ