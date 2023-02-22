https://ria.ru/20230222/snaryady-1853675560.html

В ДНР предупредили об опасности поставок Киеву дальних снарядов

В ДНР предупредили об опасности поставок Киеву дальних снарядов - РИА Новости, 22.02.2023

В ДНР предупредили об опасности поставок Киеву дальних снарядов

Если Запад поставит Киеву комплекты JDAM-ER для наведения бомб, дальность которых составляет 72 километра, в Донбассе не останется безопасных мест, зона... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:29

2023-02-22T12:29

2023-02-22T12:48

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донецкая народная республика

денис пушилин

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украина

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Если Запад поставит Киеву комплекты JDAM-ER для наведения бомб, дальность которых составляет 72 километра, в Донбассе не останется безопасных мест, зона поражения значительно расширится, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, отметив, что пока таких фактов нет."На данный момент ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно. Мы пока не сталкивались с такими боеприпасами. Но в случаи их поставки безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, что практически не останется", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853603311.html

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Екатерина Зайцева

киев, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, сергей лавров, дмитрий песков, россия, украина, нато