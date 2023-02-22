МККК будет настаивать на выведении гумопераций в Сирии из-под санкций
Красный Крест будет настаивать на выведении гуманитарных операций в Сирии из-под санкций
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие помогают в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии
Российские военнослужащие помогают в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 22 фев - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста будет настаивать на выведении из-под различных международных санкций операций по оказанию гуманитарной помощи, в том числе в Сирии, заявил РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини.
"Санкции - это всегда политическое решение. Мы в Красном Кресте всегда настаиваем на том, чтобы при принятии решений о санкциях в отношении других государств были предусмотрены исключения по гуманитарным соображениям", - сказал Мардини на полях проходящего в саудовской столице третьего Риядского международного гуманитарного форума.
Согласно его оценке, нецелесообразно рассуждать о том, оправданы те или иные рестрикции или нет, однако МККК "продолжит настаивать на необходимости предусматривать очень значительные исключения в любом санкционном режиме, в том числе применительно к Сирии". "Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что гуманитарные операции не будут отложены и не возникнет препятствий, которые имели бы решающее значение в контексте поддержания жизни гражданского населения", - пояснил Мардини.
Он добавил, что руководство Красного Креста последовательно поднимает данный вопрос в контактах с представителями всех государств, которые ввели санкции в отношении как Сирии, так и прочих стран.