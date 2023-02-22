13:18 22.02.2023 (обновлено: 14:31 22.02.2023)
В Киеве заявили о желании продлить зерновую сделку
Reuters: Украина запросит у Турции и ООН переговоры о продлении зерновой сделки
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина планирует запросить у Турции и ООН переговоры по продлению зерновой сделки с новыми параметрами, заявил замминистра инфраструктуры Юрий Васьков агентству Рейтер.
"Официальное предложение поступит от нас на этой неделе. <...> Мы запросим продлить не на 120 дней, а по меньшей мере на год", — сказал он.
По словам чиновника, Киев также попросит увеличить число инспекционных команд, что снизит количество ожидающих инспекции судов. Украинские власти также хотят включить в сделку порты Николаева.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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