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В Киеве заявили о желании продлить зерновую сделку - РИА Новости, 22.02.2023
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В Киеве заявили о желании продлить зерновую сделку
В Киеве заявили о желании продлить зерновую сделку - РИА Новости, 22.02.2023
В Киеве заявили о желании продлить зерновую сделку
Украина планирует запросить у Турции и ООН переговоры по продлению зерновой сделки с новыми параметрами, заявил замминистра инфраструктуры Юрий Васьков... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:18
2023-02-22T14:31
экономика
украина
оон
турция
продуктовая сделка
зерновая сделка
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина планирует запросить у Турции и ООН переговоры по продлению зерновой сделки с новыми параметрами, заявил замминистра инфраструктуры Юрий Васьков агентству Рейтер."Официальное предложение поступит от нас на этой неделе. &lt;...&gt; Мы запросим продлить не на 120 дней, а по меньшей мере на год", — сказал он.По словам чиновника, Киев также попросит увеличить число инспекционных команд, что снизит количество ожидающих инспекции судов. Украинские власти также хотят включить в сделку порты Николаева.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230220/agroproduktsiya-1853046366.html
https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html
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экономика, украина, оон, турция, продуктовая сделка, зерновая сделка
Экономика, Украина, ООН, Турция, продуктовая сделка, зерновая сделка
13:18 22.02.2023 (обновлено: 14:31 22.02.2023)
 
В Киеве заявили о желании продлить зерновую сделку

Reuters: Украина запросит у Турции и ООН переговоры о продлении зерновой сделки

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина планирует запросить у Турции и ООН переговоры по продлению зерновой сделки с новыми параметрами, заявил замминистра инфраструктуры Юрий Васьков агентству Рейтер.
"Официальное предложение поступит от нас на этой неделе. <...> Мы запросим продлить не на 120 дней, а по меньшей мере на год", — сказал он.
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Источник: ООН и Турция решают проблему экспорта российской агропродукции
По словам чиновника, Киев также попросит увеличить число инспекционных команд, что снизит количество ожидающих инспекции судов. Украинские власти также хотят включить в сделку порты Николаева.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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ЭкономикаУкраинаООНТурцияпродуктовая сделказерновая сделка
 
 
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