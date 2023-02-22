https://ria.ru/20230222/sdelka-1853700740.html

В Киеве заявили о желании продлить зерновую сделку

В Киеве заявили о желании продлить зерновую сделку - РИА Новости, 22.02.2023

В Киеве заявили о желании продлить зерновую сделку

Украина планирует запросить у Турции и ООН переговоры по продлению зерновой сделки с новыми параметрами, заявил замминистра инфраструктуры Юрий Васьков... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:18

2023-02-22T13:18

2023-02-22T14:31

экономика

украина

оон

турция

продуктовая сделка

зерновая сделка

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина планирует запросить у Турции и ООН переговоры по продлению зерновой сделки с новыми параметрами, заявил замминистра инфраструктуры Юрий Васьков агентству Рейтер."Официальное предложение поступит от нас на этой неделе. <...> Мы запросим продлить не на 120 дней, а по меньшей мере на год", — сказал он.По словам чиновника, Киев также попросит увеличить число инспекционных команд, что снизит количество ожидающих инспекции судов. Украинские власти также хотят включить в сделку порты Николаева.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230220/agroproduktsiya-1853046366.html

https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, оон, турция, продуктовая сделка, зерновая сделка