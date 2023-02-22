https://ria.ru/20230222/sarmat-1853675946.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о запуске "Сармата"

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о запуске "Сармата" - РИА Новости, 22.02.2023

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о запуске "Сармата"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о запуске Россией баллистической ракеты "Сармат", заявил, что этот вопрос находится в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:30

2023-02-22T12:30

2023-02-22T12:42

россия

безопасность

дмитрий песков

сармат (ракета)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о запуске Россией баллистической ракеты "Сармат", заявил, что этот вопрос находится в компетенции министерства обороны РФ.Ранее CNN сообщил со ссылкой на источники, что Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", и оно оказалось неудачным."Не могу ответить на этот вопрос, это все-таки прерогатива министерства обороны", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, проводились ли испытания и были ли они, действительно, неудачными.

https://ria.ru/20230221/satana-1853231668.html

россия

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Кирилл Волков

россия, безопасность, дмитрий песков, сармат (ракета)