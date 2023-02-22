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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о запуске "Сармата" - РИА Новости, 22.02.2023
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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о запуске "Сармата"
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о запуске "Сармата" - РИА Новости, 22.02.2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о запуске "Сармата"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о запуске Россией баллистической ракеты "Сармат", заявил, что этот вопрос находится в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:30
2023-02-22T12:42
россия
безопасность
дмитрий песков
сармат (ракета)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о запуске Россией баллистической ракеты "Сармат", заявил, что этот вопрос находится в компетенции министерства обороны РФ.Ранее CNN сообщил со ссылкой на источники, что Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", и оно оказалось неудачным."Не могу ответить на этот вопрос, это все-таки прерогатива министерства обороны", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, проводились ли испытания и были ли они, действительно, неудачными.
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россия, безопасность, дмитрий песков, сармат (ракета)
Россия, Безопасность, Дмитрий Песков, Сармат (ракета)
12:30 22.02.2023 (обновлено: 12:42 22.02.2023)
 
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о запуске "Сармата"

Песков заявил, что вопрос о запуске "Сармата" находится в компетенции Минобороны

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат на космодроме Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о запуске Россией баллистической ракеты "Сармат", заявил, что этот вопрос находится в компетенции министерства обороны РФ.
Ранее CNN сообщил со ссылкой на источники, что Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", и оно оказалось неудачным.
"Не могу ответить на этот вопрос, это все-таки прерогатива министерства обороны", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, проводились ли испытания и были ли они, действительно, неудачными.
Подготовка к запуску ракеты - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 08:00
"Вестник армагеддона". Какой советской ракеты Запад боится больше всего
 
РоссияБезопасностьДмитрий ПесковСармат (ракета)
 
 
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