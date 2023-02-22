https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853873430.html

СМИ рассказали, какие санкции не смогли согласовать в ЕС

СМИ рассказали, какие санкции не смогли согласовать в ЕС - РИА Новости, 22.02.2023

СМИ рассказали, какие санкции не смогли согласовать в ЕС

Послы ЕС в среду в ходе обсуждения санкций против РФ не смогли договорится в том числе по теме каучука и обязательствам по предоставлению данных о российских... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:47

2023-02-22T19:47

2023-02-22T19:47

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россия

европа

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евросоюз

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Послы ЕС в среду в ходе обсуждения санкций против РФ не смогли договорится в том числе по теме каучука и обязательствам по предоставлению данных о российских активах в Европе, передает агентство Reuters со ссылкой на несколько дипломатических источников. "Есть несколько нерешенных вопросов, включая каучук и обязательства по предоставлению информации об активах РФ в Европе", - приводит агентство слова одного из источников. Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать в среду десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в четверг. Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций на 11 миллиардов евро, который затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно порядка ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа. По данным европейских СМИ, под персональные санкции, предусматривающие заморозку активов в ЕС и запрет на поездки в европейские страны, могут, в частности, попасть уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, политики Ленара Иванова, Вячеслав Духин, военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев, несколько руководителей "Роскомнадзора", замы министров, парламентарии, сенаторы, прокуроры. Кроме того, в санкционный список могут включить Общероссийский народный фронт, Фонд национального благосостояния России, несколько производителей оружия, базирующуюся в Лондоне компанию Pawell Shipping. Под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, и две страховые компании: "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания РНПК. В числе попадающих под европейские санкции СМИ на этот раз могут оказаться медиагруппа "Патриот" и медиагруппа "Россия сегодня", в ЕС также могут запретить трансляцию и распространение RT Arabic и Sputnik Arabic. Санкции Евросоюза в отношении компаний включают заморозку всех активов на европейской территории и запрет на ведение дел в ЕС. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

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экономика, россия, европа, лондон, евгений примаков, татьяна москалькова, михаил теплинский, евросоюз, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), санкции в отношении россии