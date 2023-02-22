https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853728813.html
Зеленский предложил утвердить санкции против финучреждений России
Зеленский предложил утвердить санкции против финучреждений России - РИА Новости, 22.02.2023
Зеленский предложил утвердить санкции против финучреждений России
Владимир Зеленский предлагает украинскому парламенту утвердить санкции против финансовых учреждений России сроком на 50 лет, ограничительные меры, в частности,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:25
2023-02-22T14:25
2023-02-22T18:34
специальная военная операция на украине
экономика
россия
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
альфа-банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает украинскому парламенту утвердить санкции против финансовых учреждений России сроком на 50 лет, ограничительные меры, в частности, предусматривают остановку операций с российскими банками, прекращение обслуживания российских электронных платежных систем. Ранее в среду Зеленский внес в Верховную раду Украины постановление об утверждении решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 22 февраля о секторальных санкциях к финансовым учреждениям РФ. Позже на сайте Рады появился текст постановления и приложения к нему. Согласно постановлению, предлагается утвердить санкции против всех банков России, в том числе Центрального банка, а также небанковских кредитных организаций, операторов платёжных систем сроком на 50 лет. Санкции, в частности, предусматривают остановку операций с активами, принадлежащими российским банкам, запрет устанавливать отношения, в том числе корреспондентские, с финансовыми учреждениями РФ, запрет поддерживать с ними деловые отношения, покупать ценные бумаги; прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, обслуживания электронных платежных средств. Зеленский в прошлое воскресенье подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры "Альфа-банка".
https://ria.ru/20230222/zelenskiy-1853727012.html
https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, альфа-банк, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Альфа-банк, Санкции в отношении России
14:25 22.02.2023 (обновлено: 18:34 22.02.2023)
Зеленский предложил утвердить санкции против финучреждений России
Зеленский предложил Раде утвердить санкции против финучреждений России сроком на 50 лет