https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853728813.html

Зеленский предложил утвердить санкции против финучреждений России

Зеленский предложил утвердить санкции против финучреждений России - РИА Новости, 22.02.2023

Зеленский предложил утвердить санкции против финучреждений России

Владимир Зеленский предлагает украинскому парламенту утвердить санкции против финансовых учреждений России сроком на 50 лет, ограничительные меры, в частности,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:25

2023-02-22T14:25

2023-02-22T18:34

специальная военная операция на украине

экономика

россия

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

совет национальной безопасности и обороны украины

альфа-банк

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает украинскому парламенту утвердить санкции против финансовых учреждений России сроком на 50 лет, ограничительные меры, в частности, предусматривают остановку операций с российскими банками, прекращение обслуживания российских электронных платежных систем. Ранее в среду Зеленский внес в Верховную раду Украины постановление об утверждении решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 22 февраля о секторальных санкциях к финансовым учреждениям РФ. Позже на сайте Рады появился текст постановления и приложения к нему. Согласно постановлению, предлагается утвердить санкции против всех банков России, в том числе Центрального банка, а также небанковских кредитных организаций, операторов платёжных систем сроком на 50 лет. Санкции, в частности, предусматривают остановку операций с активами, принадлежащими российским банкам, запрет устанавливать отношения, в том числе корреспондентские, с финансовыми учреждениями РФ, запрет поддерживать с ними деловые отношения, покупать ценные бумаги; прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, обслуживания электронных платежных средств. Зеленский в прошлое воскресенье подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры "Альфа-банка".

https://ria.ru/20230222/zelenskiy-1853727012.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html

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экономика, россия, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, альфа-банк, санкции в отношении россии