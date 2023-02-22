https://ria.ru/20230222/sandu-1853656650.html

Санду сочла присутствие на выступлении Байдена в Варшаве привилегией

Санду сочла присутствие на выступлении Байдена в Варшаве привилегией - РИА Новости, 22.02.2023

Санду сочла присутствие на выступлении Байдена в Варшаве привилегией

Президент Молдавии Майя Санду заявила в среду, что расценила свое присутствие на выступлении главы Белого дома Джо Байдена в Варшаве как привилегию. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:44

2023-02-22T11:44

2023-02-22T11:44

специальная военная операция на украине

в мире

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майя санду

владимир зеленский

сша

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КИШИНЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в среду, что расценила свое присутствие на выступлении главы Белого дома Джо Байдена в Варшаве как привилегию. Во вторник Байден в ходе своего выступления в Варшаве заверил власти Молдавии в "поддержке курса страны на независимость и строительство демократии". Ранее Санду заявила, что в Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

молдавия

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сша

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, варшава, джо байден, майя санду, владимир зеленский, сша