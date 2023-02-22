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Санду сочла присутствие на выступлении Байдена в Варшаве привилегией - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/sandu-1853656650.html
Санду сочла присутствие на выступлении Байдена в Варшаве привилегией
Санду сочла присутствие на выступлении Байдена в Варшаве привилегией - РИА Новости, 22.02.2023
Санду сочла присутствие на выступлении Байдена в Варшаве привилегией
Президент Молдавии Майя Санду заявила в среду, что расценила свое присутствие на выступлении главы Белого дома Джо Байдена в Варшаве как привилегию. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:44
2023-02-22T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
варшава
джо байден
майя санду
владимир зеленский
сша
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КИШИНЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в среду, что расценила свое присутствие на выступлении главы Белого дома Джо Байдена в Варшаве как привилегию. Во вторник Байден в ходе своего выступления в Варшаве заверил власти Молдавии в "поддержке курса страны на независимость и строительство демократии". Ранее Санду заявила, что в Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.
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в мире, молдавия, варшава, джо байден, майя санду, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Варшава, Джо Байден, Майя Санду, Владимир Зеленский, США
11:44 22.02.2023
 
Санду сочла присутствие на выступлении Байдена в Варшаве привилегией

Президент Молдавии Санду назвала присутствие на выступлении Байдена в Варшаве привилегией

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в среду, что расценила свое присутствие на выступлении главы Белого дома Джо Байдена в Варшаве как привилегию.
Во вторник Байден в ходе своего выступления в Варшаве заверил власти Молдавии в "поддержке курса страны на независимость и строительство демократии".
"Для меня было привилегией выслушать историческую речь Джо Байдена в Варшаве. Молдавия ценит свободу, и мы стремимся оставаться частью свободного мира. Моя искренняя благодарность президенту Байдену за его непоколебимую поддержку Молдавии и за его солидарность с нами", – написала Санду в своем Twitter-аккаунте.
Ранее Санду заявила, что в Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМолдавияВаршаваДжо БайденМайя СандуВладимир ЗеленскийСША
 
 
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