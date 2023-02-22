https://ria.ru/20230222/samolet-1853888086.html

В Словакии разбился двухмоторный самолет

В Словакии разбился двухмоторный самолет - РИА Новости, 22.02.2023

В Словакии разбился двухмоторный самолет

Двухмоторный четырехместный самолет Diamond DA42 Twin Star разбился в среду в районе города Тренчин (на западе Словакии), находившиеся в нем четыре человека... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T21:29

2023-02-22T21:29

2023-02-22T21:34

в мире

словакия

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131992/38/1319923803_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_a24df74e2a2d7c030c3ab5453be8cf2a.jpg

ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Двухмоторный четырехместный самолет Diamond DA42 Twin Star разбился в среду в районе города Тренчин (на западе Словакии), находившиеся в нем четыре человека погибли, сообщил журналистам представитель скорой помощи Мартин Балко. "Прибывшая первой на место падения самолета бригада медиков обнаружила всех четырех находившихся в авиамашине человек уже без признаков жизни. Все погибшие – граждане Словакии. Самолет зарегистрирован в соседней Чехии, но был прикреплен к местному аэроклубу. В этот день он совершал очередной тренировочный полет", - сказал Балко. По предварительным данным, среди погибших и директор аэроклуба. Представители полиции и минтранса приступили к расследованию причин аварии.

https://ria.ru/20230119/argentina-1845863849.html

словакия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, чехия