https://ria.ru/20230222/samolet-1853888086.html
В Словакии разбился двухмоторный самолет
В Словакии разбился двухмоторный самолет - РИА Новости, 22.02.2023
В Словакии разбился двухмоторный самолет
Двухмоторный четырехместный самолет Diamond DA42 Twin Star разбился в среду в районе города Тренчин (на западе Словакии), находившиеся в нем четыре человека... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:29
2023-02-22T21:29
2023-02-22T21:34
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Двухмоторный четырехместный самолет Diamond DA42 Twin Star разбился в среду в районе города Тренчин (на западе Словакии), находившиеся в нем четыре человека погибли, сообщил журналистам представитель скорой помощи Мартин Балко. "Прибывшая первой на место падения самолета бригада медиков обнаружила всех четырех находившихся в авиамашине человек уже без признаков жизни. Все погибшие – граждане Словакии. Самолет зарегистрирован в соседней Чехии, но был прикреплен к местному аэроклубу. В этот день он совершал очередной тренировочный полет", - сказал Балко. По предварительным данным, среди погибших и директор аэроклуба. Представители полиции и минтранса приступили к расследованию причин аварии.
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в мире, словакия, чехия
21:29 22.02.2023 (обновлено: 21:34 22.02.2023)
В Словакии разбился двухмоторный самолет
В Словакии разбился двухмоторный самолет Diamond DA42, погибли четыре человека