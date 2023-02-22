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В Словакии разбился двухмоторный самолет - РИА Новости, 22.02.2023
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В Словакии разбился двухмоторный самолет
В Словакии разбился двухмоторный самолет - РИА Новости, 22.02.2023
В Словакии разбился двухмоторный самолет
Двухмоторный четырехместный самолет Diamond DA42 Twin Star разбился в среду в районе города Тренчин (на западе Словакии), находившиеся в нем четыре человека... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:29
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чехия
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Двухмоторный четырехместный самолет Diamond DA42 Twin Star разбился в среду в районе города Тренчин (на западе Словакии), находившиеся в нем четыре человека погибли, сообщил журналистам представитель скорой помощи Мартин Балко. "Прибывшая первой на место падения самолета бригада медиков обнаружила всех четырех находившихся в авиамашине человек уже без признаков жизни. Все погибшие – граждане Словакии. Самолет зарегистрирован в соседней Чехии, но был прикреплен к местному аэроклубу. В этот день он совершал очередной тренировочный полет", - сказал Балко. По предварительным данным, среди погибших и директор аэроклуба. Представители полиции и минтранса приступили к расследованию причин аварии.
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в мире, словакия, чехия
В мире, Словакия, Чехия
21:29 22.02.2023 (обновлено: 21:34 22.02.2023)
 
В Словакии разбился двухмоторный самолет

В Словакии разбился двухмоторный самолет Diamond DA42, погибли четыре человека

© Flickr / Anthony CitranoКарета скорой помощи в Словакии
Карета скорой помощи в Словакии - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Flickr / Anthony Citrano
Карета скорой помощи в Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Двухмоторный четырехместный самолет Diamond DA42 Twin Star разбился в среду в районе города Тренчин (на западе Словакии), находившиеся в нем четыре человека погибли, сообщил журналистам представитель скорой помощи Мартин Балко.
"Прибывшая первой на место падения самолета бригада медиков обнаружила всех четырех находившихся в авиамашине человек уже без признаков жизни. Все погибшие – граждане Словакии. Самолет зарегистрирован в соседней Чехии, но был прикреплен к местному аэроклубу. В этот день он совершал очередной тренировочный полет", - сказал Балко.
По предварительным данным, среди погибших и директор аэроклуба. Представители полиции и минтранса приступили к расследованию причин аварии.
Самолет на летном поле - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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