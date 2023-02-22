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Сальдо рассчитывает на освобождение Херсона, Николаева и Одессы в этом году

Сальдо рассчитывает на освобождение Херсона, Николаева и Одессы в этом году - РИА Новости, 22.02.2023

Сальдо рассчитывает на освобождение Херсона, Николаева и Одессы в этом году

Врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что рассчитывает на возвращение уже в нынешнем году регионального центра –... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:10

2023-02-22T16:10

2023-02-22T16:16

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

владимир путин

херсон

одесса

николаев (украина)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что рассчитывает на возвращение уже в нынешнем году регионального центра – Херсона, а затем, по его мнению, будут взяты и Николаев с Одессой. "Сначала возьмем Херсон, потом Николаев, потом Одессу, но скоро - в этом году", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признаёт ее легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр город Херсон. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230222/pomosch-1853617469.html

херсон

одесса

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир сальдо, владимир путин, херсон, одесса, николаев (украина)