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Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 22.02.2023
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Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны
Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 22.02.2023
Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны
Россия после приостановки участия в ДСНВ остается приверженной постулату о недопустимости ядерной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:17
2023-02-22T13:17
россия
сергей рябков
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия после приостановки участия в ДСНВ остается приверженной постулату о недопустимости ядерной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Да, конечно, по другому быть не может. Я думаю, все обратили внимание на то, что сказал президент в послании Федеральному собранию. Там есть тезис о том, что ядерную державу победить невозможно. Это надо в совокупности с тезисом о недопустимости ядерной войны воспринимать", - сказал он журналистам.
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россия, сергей рябков, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Рябков, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:17 22.02.2023
 
Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны

Рябков заявил, что Россия остается приверженной постулату о недопустимости ядерной войны

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия после приостановки участия в ДСНВ остается приверженной постулату о недопустимости ядерной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, конечно, по другому быть не может. Я думаю, все обратили внимание на то, что сказал президент в послании Федеральному собранию. Там есть тезис о том, что ядерную державу победить невозможно. Это надо в совокупности с тезисом о недопустимости ядерной войны воспринимать", - сказал он журналистам.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 12:14
Рябков прокомментировал сообщение CNN о якобы неудачном пуске ракет
 
РоссияСергей РябковБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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