https://ria.ru/20230222/ryabkov-1853699913.html

Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны

Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 22.02.2023

Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны

Россия после приостановки участия в ДСНВ остается приверженной постулату о недопустимости ядерной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:17

2023-02-22T13:17

2023-02-22T13:17

россия

сергей рябков

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия после приостановки участия в ДСНВ остается приверженной постулату о недопустимости ядерной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Да, конечно, по другому быть не может. Я думаю, все обратили внимание на то, что сказал президент в послании Федеральному собранию. Там есть тезис о том, что ядерную державу победить невозможно. Это надо в совокупности с тезисом о недопустимости ядерной войны воспринимать", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230222/rakety-1853668472.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, сергей рябков, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)