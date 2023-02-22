https://ria.ru/20230222/ryabkov-1853699913.html
Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны
Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 22.02.2023
Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны
Россия после приостановки участия в ДСНВ остается приверженной постулату о недопустимости ядерной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:17
2023-02-22T13:17
2023-02-22T13:17
россия
сергей рябков
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия после приостановки участия в ДСНВ остается приверженной постулату о недопустимости ядерной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Да, конечно, по другому быть не может. Я думаю, все обратили внимание на то, что сказал президент в послании Федеральному собранию. Там есть тезис о том, что ядерную державу победить невозможно. Это надо в совокупности с тезисом о недопустимости ядерной войны воспринимать", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230222/rakety-1853668472.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей рябков, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Рябков, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны
Рябков заявил, что Россия остается приверженной постулату о недопустимости ядерной войны