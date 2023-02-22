https://ria.ru/20230222/rostekh-1853592033.html

"Ростех" нарастил производство ряда передовых вооружений для армии

"Ростех" нарастил производство ряда передовых вооружений для армии - РИА Новости, 22.02.2023

"Ростех" нарастил производство ряда передовых вооружений для армии

Предприятия "Ростеха" нарастили производство дронов-камикадзе "Куб" и "Ланцет", а также модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", заявили... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T06:05

2023-02-22T06:05

2023-02-22T09:23

россия

безопасность

владимир путин

ростех

zala aero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/12/1555981236_0:175:2989:1856_1920x0_80_0_0_e33b78c0aa332dffbfb9eb23f8013fdb.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Предприятия "Ростеха" нарастили производство дронов-камикадзе "Куб" и "Ланцет", а также модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Накануне Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что российская оборонка должна внедрять передовые разработки для повышения потенциала армии и обеспечить их серийное производство. По данным открытых источников, для систем "Торнадо-С" разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549, которые имеют повышенную дальность стрельбы — 120 километров. Снаряды имеют бесплатформенную инерциально-навигационную систему управления и систему спутниковой навигационной коррекции. Для управления в полете снаряды оснащены аэродинамическими рулями в головной части, которые также повышают их планирующие свойства, что дополнительно повышает дистанцию стрельбы. Кроме того, модернизированная автоматизированная система управления наведением и огнем и автономная система навигации и топопривязки боевой машины "Торнадо-С" позволяет выполнять индивидуальное наведение каждого управляемого снаряда. Одна пусковая установка "Торнадо-С" может перевозить и запускать 12 снарядов. Беспилотники "Куб" и "Ланцет" разработала компания Zala Aero. "Кубы" имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час. Базовая версия "Ланцета" имеет два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж и способна нести боевую часть в три килограмма. Ее максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров. Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.

https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html

https://ria.ru/20230216/vintovka-1852320699.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, владимир путин, ростех, zala aero