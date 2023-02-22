https://ria.ru/20230222/rostekh-1853592033.html
"Ростех" нарастил производство ряда передовых вооружений для армии
"Ростех" нарастил производство ряда передовых вооружений для армии - РИА Новости, 22.02.2023
"Ростех" нарастил производство ряда передовых вооружений для армии
Предприятия "Ростеха" нарастили производство дронов-камикадзе "Куб" и "Ланцет", а также модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", заявили... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T06:05
2023-02-22T06:05
2023-02-22T09:23
россия
безопасность
владимир путин
ростех
zala aero
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Предприятия "Ростеха" нарастили производство дронов-камикадзе "Куб" и "Ланцет", а также модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Накануне Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что российская оборонка должна внедрять передовые разработки для повышения потенциала армии и обеспечить их серийное производство. По данным открытых источников, для систем "Торнадо-С" разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549, которые имеют повышенную дальность стрельбы — 120 километров. Снаряды имеют бесплатформенную инерциально-навигационную систему управления и систему спутниковой навигационной коррекции. Для управления в полете снаряды оснащены аэродинамическими рулями в головной части, которые также повышают их планирующие свойства, что дополнительно повышает дистанцию стрельбы. Кроме того, модернизированная автоматизированная система управления наведением и огнем и автономная система навигации и топопривязки боевой машины "Торнадо-С" позволяет выполнять индивидуальное наведение каждого управляемого снаряда. Одна пусковая установка "Торнадо-С" может перевозить и запускать 12 снарядов. Беспилотники "Куб" и "Ланцет" разработала компания Zala Aero. "Кубы" имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час. Базовая версия "Ланцета" имеет два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж и способна нести боевую часть в три килограмма. Ее максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров. Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.
https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html
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россия, безопасность, владимир путин, ростех, zala aero
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Ростех, Zala Aero
06:05 22.02.2023 (обновлено: 09:23 22.02.2023)
"Ростех" нарастил производство ряда передовых вооружений для армии
"Ростех" кратно нарастил производство передовых вооружений для армии
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Предприятия "Ростеха" нарастили производство дронов-камикадзе "Куб" и "Ланцет", а также модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно. При этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки", — подчеркнули в компании.
Накануне Владимир Путин
, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что российская оборонка должна внедрять передовые разработки для повышения потенциала армии и обеспечить их серийное производство.
По данным открытых источников, для систем "Торнадо-С" разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549, которые имеют повышенную дальность стрельбы — 120 километров. Снаряды имеют бесплатформенную инерциально-навигационную систему управления и систему спутниковой навигационной коррекции. Для управления в полете снаряды оснащены аэродинамическими рулями в головной части, которые также повышают их планирующие свойства, что дополнительно повышает дистанцию стрельбы.
Кроме того, модернизированная автоматизированная система управления наведением и огнем и автономная система навигации и топопривязки боевой машины "Торнадо-С" позволяет выполнять индивидуальное наведение каждого управляемого снаряда. Одна пусковая установка "Торнадо-С" может перевозить и запускать 12 снарядов.
Беспилотники "Куб" и "Ланцет" разработала компания Zala Aero
. "Кубы" имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.
Базовая версия "Ланцета" имеет два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж и способна нести боевую часть в три килограмма. Ее максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров. Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.