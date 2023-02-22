https://ria.ru/20230222/rossiyanki-1853587772.html

Две трети россиянок считают своих мужей настоящими мужчинами, показал опрос

Две трети россиянок считают своих мужей настоящими мужчинами, показал опрос - РИА Новости, 22.02.2023

Две трети россиянок считают своих мужей настоящими мужчинами, показал опрос

Большинство россиянок считают, что их мужья соответствуют критериям настоящего мужчины, при этом уровень желаемого дохода у мужчин они оценивают в 50-150 тысяч... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T03:45

2023-02-22T03:45

2023-02-22T03:46

россия

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Большинство россиянок считают, что их мужья соответствуют критериям настоящего мужчины, при этом уровень желаемого дохода у мужчин они оценивают в 50-150 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Самыми важными качествами мужчины большинство опрошенных россиянок и россиян назвали любовь и заботу о близких, честность и порядочность, а также мужество. Также среди качеств опрошенные называли доброту, ум и чувство юмора. По мнению 12% россиянок и 15% россиян, мужчины должны зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц. Каждый четвертый респондент назвал сумму 50-100 тысяч рублей, а каждая пятая женщина и каждый шестой мужчина – 100-150 тысяч рублей. Примерно 10% россиянок и 6% россиян оценили необходимый доход для мужчины в 150-200 тысяч рублей, а 11% женщин и 8% мужчин - свыше 200 тысяч рублей в месяц. По мнению каждой пятой женщины и трети мужчин, мужские доходы не имеют значения. Большинство граждан России (48% женщин и 64% мужчин) считают, что главой семьи является мужчина. При этом 42% женщин и 32% мужчин выступили за равноправие в семье, а 7% женщин и 1% мужчин поставили во главу семьи женщину. По 3% женщин и мужчин полагают, что главы семьи вообще не существует. Исследование проведено банком "Открытие" 9-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20230131/rossiyanki-1848560652.html

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россия, общество