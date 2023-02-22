https://ria.ru/20230222/rossiyanki-1853587772.html
Две трети россиянок считают своих мужей настоящими мужчинами, показал опрос
Две трети россиянок считают своих мужей настоящими мужчинами, показал опрос - РИА Новости, 22.02.2023
Две трети россиянок считают своих мужей настоящими мужчинами, показал опрос
Большинство россиянок считают, что их мужья соответствуют критериям настоящего мужчины, при этом уровень желаемого дохода у мужчин они оценивают в 50-150 тысяч... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T03:45
2023-02-22T03:45
2023-02-22T03:46
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Большинство россиянок считают, что их мужья соответствуют критериям настоящего мужчины, при этом уровень желаемого дохода у мужчин они оценивают в 50-150 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Самыми важными качествами мужчины большинство опрошенных россиянок и россиян назвали любовь и заботу о близких, честность и порядочность, а также мужество. Также среди качеств опрошенные называли доброту, ум и чувство юмора. По мнению 12% россиянок и 15% россиян, мужчины должны зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц. Каждый четвертый респондент назвал сумму 50-100 тысяч рублей, а каждая пятая женщина и каждый шестой мужчина – 100-150 тысяч рублей. Примерно 10% россиянок и 6% россиян оценили необходимый доход для мужчины в 150-200 тысяч рублей, а 11% женщин и 8% мужчин - свыше 200 тысяч рублей в месяц. По мнению каждой пятой женщины и трети мужчин, мужские доходы не имеют значения. Большинство граждан России (48% женщин и 64% мужчин) считают, что главой семьи является мужчина. При этом 42% женщин и 32% мужчин выступили за равноправие в семье, а 7% женщин и 1% мужчин поставили во главу семьи женщину. По 3% женщин и мужчин полагают, что главы семьи вообще не существует. Исследование проведено банком "Открытие" 9-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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россия, общество
03:45 22.02.2023 (обновлено: 03:46 22.02.2023)
Две трети россиянок считают своих мужей настоящими мужчинами, показал опрос
Опрос банка "Открытие": две трети россиянок считают своих мужей настоящими мужчинами
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Большинство россиянок считают, что их мужья соответствуют критериям настоящего мужчины, при этом уровень желаемого дохода у мужчин они оценивают в 50-150 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 71% женщин считают, что их муж соответствует критериям настоящего мужчины, при этом 9% - что не соответствует", - сказано в материалах исследования. Еще 8% женщин затруднились ответить на этот вопрос, а остальные 12% не замужем. При этом 72% мужчин считают, что они сами соответствуют критериям настоящего мужчины, а около 6% самокритично признали, что не соответствуют. В то же время каждый пятый (22%) россиянин затруднился с ответом.
Самыми важными качествами мужчины большинство опрошенных россиянок и россиян назвали любовь и заботу о близких, честность и порядочность, а также мужество. Также среди качеств опрошенные называли доброту, ум и чувство юмора.
По мнению 12% россиянок и 15% россиян, мужчины должны зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц. Каждый четвертый респондент назвал сумму 50-100 тысяч рублей, а каждая пятая женщина и каждый шестой мужчина – 100-150 тысяч рублей. Примерно 10% россиянок и 6% россиян оценили необходимый доход для мужчины в 150-200 тысяч рублей, а 11% женщин и 8% мужчин - свыше 200 тысяч рублей в месяц. По мнению каждой пятой женщины и трети мужчин, мужские доходы не имеют значения.
Большинство граждан России
(48% женщин и 64% мужчин) считают, что главой семьи является мужчина. При этом 42% женщин и 32% мужчин выступили за равноправие в семье, а 7% женщин и 1% мужчин поставили во главу семьи женщину. По 3% женщин и мужчин полагают, что главы семьи вообще не существует.
Исследование проведено банком "Открытие" 9-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.