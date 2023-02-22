https://ria.ru/20230222/rossiya-1853615676.html

Медведев рассказал, как Россия ответит на попытки нанести ей поражение

Медведев рассказал, как Россия ответит на попытки нанести ей поражение - РИА Новости, 22.02.2023

Медведев рассказал, как Россия ответит на попытки нанести ей поражение

Стремление США нанести поражение России ставит мир на порог конфликта, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:48

2023-02-22T09:48

2023-02-22T13:19

безопасность

сша

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Стремление США нанести поражение России ставит мир на порог конфликта, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное", — говорится в публикации.По словам Медведева, к ошибкам в политике Вашингтона привело ощущение собственного превосходства и безнаказанности.Зампред Совбеза напомнил о словах президента Владимира Путина, заявившего, что "победить Россию на поле боя невозможно". Именно с этим связано решение Москвы приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, указал он."Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились", — подчеркнул Медведев.Также он прокомментировал выступление президента США Джо Байдена в Польше. Нагромождение высоких слов о важности зашиты демократии и о том, что Америка не собирается нападать на Россию выглядело "нечестно и нелепо", заключил политик.Накануне Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что прежде чем вернуться к дальнейшему обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный ударный потенциал Североатлантического альянса, включая арсеналы Франции и Великобритании.

https://ria.ru/20230222/snv-1853601067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сша, россия, дмитрий медведев