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Медведев рассказал, как Россия ответит на попытки нанести ей поражение - РИА Новости, 22.02.2023
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Медведев рассказал, как Россия ответит на попытки нанести ей поражение
Медведев рассказал, как Россия ответит на попытки нанести ей поражение - РИА Новости, 22.02.2023
Медведев рассказал, как Россия ответит на попытки нанести ей поражение
Стремление США нанести поражение России ставит мир на порог конфликта, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:48
2023-02-22T13:19
безопасность
сша
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Стремление США нанести поражение России ставит мир на порог конфликта, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное", — говорится в публикации.По словам Медведева, к ошибкам в политике Вашингтона привело ощущение собственного превосходства и безнаказанности.Зампред Совбеза напомнил о словах президента Владимира Путина, заявившего, что "победить Россию на поле боя невозможно". Именно с этим связано решение Москвы приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, указал он."Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились", — подчеркнул Медведев.Также он прокомментировал выступление президента США Джо Байдена в Польше. Нагромождение высоких слов о важности зашиты демократии и о том, что Америка не собирается нападать на Россию выглядело "нечестно и нелепо", заключил политик.Накануне Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что прежде чем вернуться к дальнейшему обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный ударный потенциал Североатлантического альянса, включая арсеналы Франции и Великобритании.
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безопасность, сша, россия, дмитрий медведев
Безопасность, США, Россия, Дмитрий Медведев
09:48 22.02.2023 (обновлено: 13:19 22.02.2023)
 
Медведев рассказал, как Россия ответит на попытки нанести ей поражение

Зампред Совбеза Медведев заявил о праве России защищаться любым оружием, включая ядерное

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Стремление США нанести поражение России ставит мир на порог конфликта, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное", — говорится в публикации.
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По словам Медведева, к ошибкам в политике Вашингтона привело ощущение собственного превосходства и безнаказанности.
Зампред Совбеза напомнил о словах президента Владимира Путина, заявившего, что "победить Россию на поле боя невозможно". Именно с этим связано решение Москвы приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, указал он.
"Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились", — подчеркнул Медведев.
Также он прокомментировал выступление президента США Джо Байдена в Польше. Нагромождение высоких слов о важности зашиты демократии и о том, что Америка не собирается нападать на Россию выглядело "нечестно и нелепо", заключил политик.
Накануне Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что прежде чем вернуться к дальнейшему обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный ударный потенциал Североатлантического альянса, включая арсеналы Франции и Великобритании.
 
БезопасностьСШАРоссияДмитрий Медведев
 
 
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