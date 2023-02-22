https://ria.ru/20230222/rogov-1853588584.html

США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов

США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 22.02.2023

США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов

США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T04:20

2023-02-22T04:20

2023-02-22T04:29

специальная военная операция на украине

сша

киев

запорожская область

владимир рогов

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Байден своим поведением показывает, что оккупация южнорусских земель для него приоритетней судьбы американского народа. "Байден не поехал в штат Огайо, где произошла экологическая катастрофа, когда надо быть с американским народом, зато решил побывать в Киеве и отдал предпочтение объятьям с Зеленским", - сказал Рогов. В понедельник Байден посетил Киев с однодневным визитом. Там он встретился с Зеленским, а также анонсировал выделение нового пакета военной помощи для Украины на сумму порядка 500 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230220/vizit-1853201071.html

сша

киев

запорожская область

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сша, киев, запорожская область, владимир рогов, в мире