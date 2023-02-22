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США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/rogov-1853588584.html
США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов
США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 22.02.2023
США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов
США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T04:20
2023-02-22T04:29
специальная военная операция на украине
сша
киев
запорожская область
владимир рогов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Байден своим поведением показывает, что оккупация южнорусских земель для него приоритетней судьбы американского народа. "Байден не поехал в штат Огайо, где произошла экологическая катастрофа, когда надо быть с американским народом, зато решил побывать в Киеве и отдал предпочтение объятьям с Зеленским", - сказал Рогов. В понедельник Байден посетил Киев с однодневным визитом. Там он встретился с Зеленским, а также анонсировал выделение нового пакета военной помощи для Украины на сумму порядка 500 миллионов долларов.
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сша, киев, запорожская область, владимир рогов, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Запорожская область, Владимир Рогов, В мире
04:20 22.02.2023 (обновлено: 04:29 22.02.2023)
 
США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов

Рогов: США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении

© AP Photo / LibkosБоец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer
Боец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Libkos
Боец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Американцы принуждают (Владимира) Зеленского к наступлению на южном направлении и визит (президента США Джо) Байдена тому подтверждение. Байдену нужна война ценой хоть всех жителей постукраинского пространства, лишь бы заработать себе политические баллы и дивиденды в преддверии новой избирательной гонки и показать себя американскому народу в роли вершителя мира", - сказал Рогов.
По его словам, Байден своим поведением показывает, что оккупация южнорусских земель для него приоритетней судьбы американского народа.
"Байден не поехал в штат Огайо, где произошла экологическая катастрофа, когда надо быть с американским народом, зато решил побывать в Киеве и отдал предпочтение объятьям с Зеленским", - сказал Рогов.
В понедельник Байден посетил Киев с однодневным визитом. Там он встретился с Зеленским, а также анонсировал выделение нового пакета военной помощи для Украины на сумму порядка 500 миллионов долларов.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 16:42
Визит Байдена означает, что для Зеленского "запахло жареным", считает Рогов
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевЗапорожская областьВладимир РоговВ мире
 
 
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