https://ria.ru/20230222/rogov-1853588584.html
США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов
США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 22.02.2023
США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов
США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T04:20
2023-02-22T04:20
2023-02-22T04:29
специальная военная операция на украине
сша
киев
запорожская область
владимир рогов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Байден своим поведением показывает, что оккупация южнорусских земель для него приоритетней судьбы американского народа. "Байден не поехал в штат Огайо, где произошла экологическая катастрофа, когда надо быть с американским народом, зато решил побывать в Киеве и отдал предпочтение объятьям с Зеленским", - сказал Рогов. В понедельник Байден посетил Киев с однодневным визитом. Там он встретился с Зеленским, а также анонсировал выделение нового пакета военной помощи для Украины на сумму порядка 500 миллионов долларов.
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сша, киев, запорожская область, владимир рогов, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Запорожская область, Владимир Рогов, В мире
04:20 22.02.2023 (обновлено: 04:29 22.02.2023)
США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов
Рогов: США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении