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Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении - РИА Новости, 22.02.2023
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Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении
Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении - РИА Новости, 22.02.2023
Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении
Новый посол США в Ереване Кристина Квин в ходе встречи в среду с премьером Армении Николом Пашиняном пообещала содействовать в реализации реформ в республике,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:10
2023-02-22T18:10
в мире
сша
ереван
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Новый посол США в Ереване Кристина Квин в ходе встречи в среду с премьером Армении Николом Пашиняном пообещала содействовать в реализации реформ в республике, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Квин заявила, что приложит все усилия для эффективного продвижения повестки армяно-американского взаимодействия. В этом контексте посол подчеркнула важность тесного сотрудничества с армянским правительством. Она подтвердила готовность администрации США и впредь способствовать реализации реформ в Армении", - сообщается на сайте правительства. Премьер-министр поздравил Квин с назначением на ответственную должность и выразил надежду, что армяно-американские отношения продолжат развиваться и расширяться в период ее пребывания на этом посту. "Пашинян подчеркнул важность помощи США в реализации институциональным реформам в стране и добавил, что развитие и укрепление демократии имеет стратегическое значение для правительства Армении", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230218/mir-1852880255.html
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ереван
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в мире, сша, ереван, армения, никол пашинян
В мире, США, Ереван, Армения, Никол Пашинян
18:10 22.02.2023
 
Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении

Новый посол США в Ереване Квин пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Новый посол США в Ереване Кристина Квин в ходе встречи в среду с премьером Армении Николом Пашиняном пообещала содействовать в реализации реформ в республике, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Квин заявила, что приложит все усилия для эффективного продвижения повестки армяно-американского взаимодействия. В этом контексте посол подчеркнула важность тесного сотрудничества с армянским правительством. Она подтвердила готовность администрации США и впредь способствовать реализации реформ в Армении", - сообщается на сайте правительства.
Премьер-министр поздравил Квин с назначением на ответственную должность и выразил надежду, что армяно-американские отношения продолжат развиваться и расширяться в период ее пребывания на этом посту.
"Пашинян подчеркнул важность помощи США в реализации институциональным реформам в стране и добавил, что развитие и укрепление демократии имеет стратегическое значение для правительства Армении", - отмечается в сообщении.
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В миреСШАЕреванАрменияНикол Пашинян
 
 
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