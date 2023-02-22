https://ria.ru/20230222/reformy-1853847014.html
Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении
Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении - РИА Новости, 22.02.2023
Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении
Новый посол США в Ереване Кристина Квин в ходе встречи в среду с премьером Армении Николом Пашиняном пообещала содействовать в реализации реформ в республике,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:10
2023-02-22T18:10
2023-02-22T18:10
в мире
сша
ереван
армения
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_aacdc1a08cce67bd7cc31b0331b1b8bf.jpg
ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Новый посол США в Ереване Кристина Квин в ходе встречи в среду с премьером Армении Николом Пашиняном пообещала содействовать в реализации реформ в республике, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Квин заявила, что приложит все усилия для эффективного продвижения повестки армяно-американского взаимодействия. В этом контексте посол подчеркнула важность тесного сотрудничества с армянским правительством. Она подтвердила готовность администрации США и впредь способствовать реализации реформ в Армении", - сообщается на сайте правительства. Премьер-министр поздравил Квин с назначением на ответственную должность и выразил надежду, что армяно-американские отношения продолжат развиваться и расширяться в период ее пребывания на этом посту. "Пашинян подчеркнул важность помощи США в реализации институциональным реформам в стране и добавил, что развитие и укрепление демократии имеет стратегическое значение для правительства Армении", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230218/mir-1852880255.html
сша
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_aece3bbac32b3661547f6aaff2b027b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ереван, армения, никол пашинян
В мире, США, Ереван, Армения, Никол Пашинян
Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении
Новый посол США в Ереване Квин пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении