https://ria.ru/20230222/reformy-1853847014.html

Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении

Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении - РИА Новости, 22.02.2023

Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении

Новый посол США в Ереване Кристина Квин в ходе встречи в среду с премьером Армении Николом Пашиняном пообещала содействовать в реализации реформ в республике,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:10

2023-02-22T18:10

2023-02-22T18:10

в мире

сша

ереван

армения

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_aacdc1a08cce67bd7cc31b0331b1b8bf.jpg

ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Новый посол США в Ереване Кристина Квин в ходе встречи в среду с премьером Армении Николом Пашиняном пообещала содействовать в реализации реформ в республике, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Квин заявила, что приложит все усилия для эффективного продвижения повестки армяно-американского взаимодействия. В этом контексте посол подчеркнула важность тесного сотрудничества с армянским правительством. Она подтвердила готовность администрации США и впредь способствовать реализации реформ в Армении", - сообщается на сайте правительства. Премьер-министр поздравил Квин с назначением на ответственную должность и выразил надежду, что армяно-американские отношения продолжат развиваться и расширяться в период ее пребывания на этом посту. "Пашинян подчеркнул важность помощи США в реализации институциональным реформам в стране и добавил, что развитие и укрепление демократии имеет стратегическое значение для правительства Армении", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230218/mir-1852880255.html

сша

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ереван, армения, никол пашинян