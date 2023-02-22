21:13 22.02.2023 (обновлено: 21:42 22.02.2023)
В Конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине
Комитет по надзору потребовал от Пентагона отчитаться о расходах на поддержку Украины
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США потребовал от Пентагона отчитаться о расходах на поддержку Киеве, сообщил конгрессмен Джеймс Комер на своем сайте.
По его словам, с начала российской спецоперации американский конгресс предоставил более 113 миллиардов долларов на поставки Украине оборонной, гуманитарной, экономической и административной помощи.
"Критически важно, чтобы правительственные структуры, контролирующие эти средства, обеспечивали, чтобы они расходовались по предназначению для снижения рисков растрат, мошенничества и злоупотреблений", — подчеркнул Комер.
Глава комитета отметил, что отчеты о расходовании выделенных средств также запросили у госдепартамента и Агентства по международному развитию USAID.
Согласно письму, направленному руководителям трех ведомств, они должны предоставить запрошенные сведения до 8 марта. Конгрессменов интересует период с 24 февраля прошлого года.
В ноябре в США представили законопроект об аудите выделяемых на помощь Украине средств. Позже член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к оказанию поддержки Киеву.
Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти, в свою очередь, заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
В конце января американский посол в Киеве Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи.
В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят украинской стороне ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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