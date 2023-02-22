https://ria.ru/20230222/raskhody-1853886136.html

В Конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине

В Конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине - РИА Новости, 22.02.2023

В Конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине

Комитет по надзору палаты представителей США потребовал от Пентагона отчитаться о расходах на поддержку Киеве, сообщил конгрессмен Джеймс Комер на своем сайте. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T21:13

2023-02-22T21:13

2023-02-22T21:42

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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США потребовал от Пентагона отчитаться о расходах на поддержку Киеве, сообщил конгрессмен Джеймс Комер на своем сайте.По его словам, с начала российской спецоперации американский конгресс предоставил более 113 миллиардов долларов на поставки Украине оборонной, гуманитарной, экономической и административной помощи.Глава комитета отметил, что отчеты о расходовании выделенных средств также запросили у госдепартамента и Агентства по международному развитию USAID.Согласно письму, направленному руководителям трех ведомств, они должны предоставить запрошенные сведения до 8 марта. Конгрессменов интересует период с 24 февраля прошлого года.В ноябре в США представили законопроект об аудите выделяемых на помощь Украине средств. Позже член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к оказанию поддержки Киеву.Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти, в свою очередь, заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.В конце января американский посол в Киеве Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи.В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят украинской стороне ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230221/finansirovanie-1853540095.html

https://ria.ru/20230220/pentagon-1853286524.html

https://ria.ru/20230120/podderzhka-1846232083.html

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в мире, украина, сша, россия, министерство обороны сша, агентство по международному развитию сша