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В Конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине - РИА Новости, 22.02.2023
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В Конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине
В Конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине - РИА Новости, 22.02.2023
В Конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине
Комитет по надзору палаты представителей США потребовал от Пентагона отчитаться о расходах на поддержку Киеве, сообщил конгрессмен Джеймс Комер на своем сайте. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:13
2023-02-22T21:42
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США потребовал от Пентагона отчитаться о расходах на поддержку Киеве, сообщил конгрессмен Джеймс Комер на своем сайте.По его словам, с начала российской спецоперации американский конгресс предоставил более 113 миллиардов долларов на поставки Украине оборонной, гуманитарной, экономической и административной помощи.Глава комитета отметил, что отчеты о расходовании выделенных средств также запросили у госдепартамента и Агентства по международному развитию USAID.Согласно письму, направленному руководителям трех ведомств, они должны предоставить запрошенные сведения до 8 марта. Конгрессменов интересует период с 24 февраля прошлого года.В ноябре в США представили законопроект об аудите выделяемых на помощь Украине средств. Позже член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к оказанию поддержки Киеву.Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти, в свою очередь, заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.В конце января американский посол в Киеве Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи.В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят украинской стороне ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230221/finansirovanie-1853540095.html
https://ria.ru/20230220/pentagon-1853286524.html
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в мире, украина, сша, россия, министерство обороны сша, агентство по международному развитию сша
В мире, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, Агентство по международному развитию США
21:13 22.02.2023 (обновлено: 21:42 22.02.2023)
 
В Конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине

Комитет по надзору потребовал от Пентагона отчитаться о расходах на поддержку Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США потребовал от Пентагона отчитаться о расходах на поддержку Киеве, сообщил конгрессмен Джеймс Комер на своем сайте.
По его словам, с начала российской спецоперации американский конгресс предоставил более 113 миллиардов долларов на поставки Украине оборонной, гуманитарной, экономической и административной помощи.
"Критически важно, чтобы правительственные структуры, контролирующие эти средства, обеспечивали, чтобы они расходовались по предназначению для снижения рисков растрат, мошенничества и злоупотреблений", — подчеркнул Комер.
Глава комитета отметил, что отчеты о расходовании выделенных средств также запросили у госдепартамента и Агентства по международному развитию USAID.
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Согласно письму, направленному руководителям трех ведомств, они должны предоставить запрошенные сведения до 8 марта. Конгрессменов интересует период с 24 февраля прошлого года.
В ноябре в США представили законопроект об аудите выделяемых на помощь Украине средств. Позже член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к оказанию поддержки Киеву.
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Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти, в свою очередь, заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
В конце января американский посол в Киеве Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи.
В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят украинской стороне ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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