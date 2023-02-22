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Рябков прокомментировал сообщение CNN о якобы неудачном пуске ракет - РИА Новости, 22.02.2023
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Рябков прокомментировал сообщение CNN о якобы неудачном пуске ракет
Рябков прокомментировал сообщение CNN о якобы неудачном пуске ракет - РИА Новости, 22.02.2023
Рябков прокомментировал сообщение CNN о якобы неудачном пуске ракет
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не верить сообщениям CNN о том, что накануне визита президента США Джо Байдена в Киев в России РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:14
2023-02-22T14:11
россия
в мире
сша
сергей рябков
cnn (телеканал)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не верить сообщениям CNN о том, что накануне визита президента США Джо Байдена в Киев в России якобы прошел неудачный испытательный пуск баллистической ракеты.Ранее CNN сообщил со ссылкой на источники, что Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", и оно оказалось неудачным."Программа испытательных пусков - не вопрос, который стоит комментировать. Вся информация, которая достойна публичного освещения, по каналам министерства обороны предоставляется", - сказал Рябков, комментируя сообщение CNN.При этом он отметил, что "в последнее время очень много в публичном пространстве возникает ситуаций провокационного характера, когда осуществляется внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы для того, чтобы проверить, как официальные круги той или иной страны, в данном случае - России, на это отреагируют"."Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ. Тем более, если источником выступает CNN - полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20220526/cnn-1790904623.html
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россия, в мире, сша, сергей рябков, cnn (телеканал), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, США, Сергей Рябков, CNN (телеканал), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:14 22.02.2023 (обновлено: 14:11 22.02.2023)
 
Рябков прокомментировал сообщение CNN о якобы неудачном пуске ракет

Замглавы МИД России Рябков призвал не верить сообщениям о неудачном пуске ракеты "Сармат"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не верить сообщениям CNN о том, что накануне визита президента США Джо Байдена в Киев в России якобы прошел неудачный испытательный пуск баллистической ракеты.
Ранее CNN сообщил со ссылкой на источники, что Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", и оно оказалось неудачным.
"Программа испытательных пусков - не вопрос, который стоит комментировать. Вся информация, которая достойна публичного освещения, по каналам министерства обороны предоставляется", - сказал Рябков, комментируя сообщение CNN.
При этом он отметил, что "в последнее время очень много в публичном пространстве возникает ситуаций провокационного характера, когда осуществляется внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы для того, чтобы проверить, как официальные круги той или иной страны, в данном случае - России, на это отреагируют".
"Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ. Тем более, если источником выступает CNN - полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США", - добавил Рябков.
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