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В США опровергли данные об испытании Россией МБР, пока Байден был в Киеве - РИА Новости, 22.02.2023
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https://ria.ru/20230222/raketa-1853674222.html
В США опровергли данные об испытании Россией МБР, пока Байден был в Киеве
В США опровергли данные об испытании Россией МБР, пока Байден был в Киеве - РИА Новости, 22.02.2023
В США опровергли данные об испытании Россией МБР, пока Байден был в Киеве
В США опровергли информацию СМИ о том, что РФ якобы испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), пока президент США Джо Байден был в Киеве, передает РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:25
2023-02-22T12:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В США опровергли информацию СМИ о том, что РФ якобы испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), пока президент США Джо Байден был в Киеве, передает агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что РФ якобы проводила испытание МБР во время визита Байдена на Украину. При этом канал утверждал, что оно закончилось неудачей. Позднее, неназванный американский чиновник заявил CNN, что испытание якобы проводилось непосредственно перед приездом Байдена в Киев. По данным еще одного источника, испытания якобы состоялись в понедельник. Он уточнил, что Россия заблаговременно в рамках ДСНВ уведомляла США о планах испытать ракету до того, как стало известно о визите Байдена в Киев. По словам американского чиновника, такие испытания являются обычным явлением и не стали неожиданностью для Вашингтона. "США не сочли это испытание угрозой для себя или своих союзников", - приводит Блумберг слова чиновника. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским, в тот же день он покинул украинскую столицу. Как заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, Вашингтон по дипломатической линии уведомлял Москву о предстоящем визите Байдена в Киев. По его словам, Россия гарантий безопасности американцам не давала.
https://ria.ru/20230221/satana-1853231668.html
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в мире, россия, сша, джо байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский
12:25 22.02.2023
 
В США опровергли данные об испытании Россией МБР, пока Байден был в Киеве

Bloomberg: в США опровергли данные об испытании Россией МБР во время визита Байдена в Киев

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В США опровергли информацию СМИ о том, что РФ якобы испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), пока президент США Джо Байден был в Киеве, передает агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что РФ якобы проводила испытание МБР во время визита Байдена на Украину. При этом канал утверждал, что оно закончилось неудачей. Позднее, неназванный американский чиновник заявил CNN, что испытание якобы проводилось непосредственно перед приездом Байдена в Киев. По данным еще одного источника, испытания якобы состоялись в понедельник.
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"Россия не проводила испытаний МБР, пока Байден находился в Киеве", - приводит агентство слова американского чиновника.

Он уточнил, что Россия заблаговременно в рамках ДСНВ уведомляла США о планах испытать ракету до того, как стало известно о визите Байдена в Киев.
По словам американского чиновника, такие испытания являются обычным явлением и не стали неожиданностью для Вашингтона.
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"США не сочли это испытание угрозой для себя или своих союзников", - приводит Блумберг слова чиновника.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским, в тот же день он покинул украинскую столицу. Как заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, Вашингтон по дипломатической линии уведомлял Москву о предстоящем визите Байдена в Киев. По его словам, Россия гарантий безопасности американцам не давала.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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