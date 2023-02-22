https://ria.ru/20230222/raketa-1853674222.html

В США опровергли данные об испытании Россией МБР, пока Байден был в Киеве

В США опровергли данные об испытании Россией МБР, пока Байден был в Киеве - РИА Новости, 22.02.2023

В США опровергли данные об испытании Россией МБР, пока Байден был в Киеве

В США опровергли информацию СМИ о том, что РФ якобы испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), пока президент США Джо Байден был в Киеве, передает РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:25

2023-02-22T12:25

2023-02-22T12:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В США опровергли информацию СМИ о том, что РФ якобы испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), пока президент США Джо Байден был в Киеве, передает агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что РФ якобы проводила испытание МБР во время визита Байдена на Украину. При этом канал утверждал, что оно закончилось неудачей. Позднее, неназванный американский чиновник заявил CNN, что испытание якобы проводилось непосредственно перед приездом Байдена в Киев. По данным еще одного источника, испытания якобы состоялись в понедельник. Он уточнил, что Россия заблаговременно в рамках ДСНВ уведомляла США о планах испытать ракету до того, как стало известно о визите Байдена в Киев. По словам американского чиновника, такие испытания являются обычным явлением и не стали неожиданностью для Вашингтона. "США не сочли это испытание угрозой для себя или своих союзников", - приводит Блумберг слова чиновника. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским, в тот же день он покинул украинскую столицу. Как заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, Вашингтон по дипломатической линии уведомлял Москву о предстоящем визите Байдена в Киев. По его словам, Россия гарантий безопасности американцам не давала.

https://ria.ru/20230221/satana-1853231668.html

https://ria.ru/20230221/bayden-1853295371.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, джо байден, владимир зеленский