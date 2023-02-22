https://ria.ru/20230222/radio-1853668209.html

В "Газпром-Медиа Радио" рассказали о хакерской атаке на оператора

В "Газпром-Медиа Радио" рассказали о хакерской атаке на оператора - РИА Новости, 22.02.2023

В "Газпром-Медиа Радио" рассказали о хакерской атаке на оператора

Утром в среду произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире радиостанций идет несанкционированная врезка, сигналы... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:14

2023-02-22T12:14

2023-02-22T12:14

россия

газпром-медиа холдинг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Утром в среду произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире радиостанций идет несанкционированная врезка, сигналы тревоги не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Радио". Ранее МЧС заявляло, что из-за хакерской атаки в некоторых регионах России по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности, отмечает МЧС и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". В различных Telegram-каналах заявлялось, что такие заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. "Сегодня утром в некоторых регионах слушатели в эфире радиостанций могли услышать сигнал тревоги и текстовое сообщение с просьбой проследовать в укрытие. Поясняем: произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире идет несанкционированная врезка. Сигналы тревоги, передаваемые в эфир, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении. Отмечается, что технические специалисты работают над решением сложившейся ситуации. Ранее власти Воронежской, Белгородской и Курганской областей официально опровергли фейковое сообщение об угрозе ракетного удара, которое крутили сразу на нескольких радиостанциях. В "Газпром-Медиа Радио" входят "Авторадио", радио Energy, Romantika, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Юмор FM" и Comedy Radio.

https://ria.ru/20230222/feyk-1853617223.html

https://ria.ru/20230215/khakery-1852062645.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, газпром-медиа холдинг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)