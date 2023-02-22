Рейтинг@Mail.ru
В "Газпром-Медиа Радио" рассказали о хакерской атаке на оператора - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/radio-1853668209.html
В "Газпром-Медиа Радио" рассказали о хакерской атаке на оператора
В "Газпром-Медиа Радио" рассказали о хакерской атаке на оператора - РИА Новости, 22.02.2023
В "Газпром-Медиа Радио" рассказали о хакерской атаке на оператора
Утром в среду произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире радиостанций идет несанкционированная врезка, сигналы... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:14
2023-02-22T12:14
россия
газпром-медиа холдинг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150606/79/1506067906_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_f0dca0cb00f70766b76571a02af46409.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Утром в среду произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире радиостанций идет несанкционированная врезка, сигналы тревоги не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Радио". Ранее МЧС заявляло, что из-за хакерской атаки в некоторых регионах России по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности, отмечает МЧС и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". В различных Telegram-каналах заявлялось, что такие заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. "Сегодня утром в некоторых регионах слушатели в эфире радиостанций могли услышать сигнал тревоги и текстовое сообщение с просьбой проследовать в укрытие. Поясняем: произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире идет несанкционированная врезка. Сигналы тревоги, передаваемые в эфир, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении. Отмечается, что технические специалисты работают над решением сложившейся ситуации. Ранее власти Воронежской, Белгородской и Курганской областей официально опровергли фейковое сообщение об угрозе ракетного удара, которое крутили сразу на нескольких радиостанциях. В "Газпром-Медиа Радио" входят "Авторадио", радио Energy, Romantika, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Юмор FM" и Comedy Radio.
https://ria.ru/20230222/feyk-1853617223.html
https://ria.ru/20230215/khakery-1852062645.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150606/79/1506067906_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_4cad8af5e86f31b0beaf3746caba5bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, газпром-медиа холдинг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Газпром-Медиа Холдинг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:14 22.02.2023
 
В "Газпром-Медиа Радио" рассказали о хакерской атаке на оператора

В "Газпром-Медиа Радио" заявили, что сигналы тревоги не соответствуют действительности

© Fotolia / zhu difengЭфир на радио
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Fotolia / zhu difeng
Эфир на радио . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Утром в среду произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире радиостанций идет несанкционированная врезка, сигналы тревоги не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Радио".
Ранее МЧС заявляло, что из-за хакерской атаки в некоторых регионах России по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности, отмечает МЧС и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". В различных Telegram-каналах заявлялось, что такие заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio.
Автомобиль МЧС - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 09:50
В Воронеже, Кургане и Белгороде опровергли фейк об угрозе ракетного удара
"Сегодня утром в некоторых регионах слушатели в эфире радиостанций могли услышать сигнал тревоги и текстовое сообщение с просьбой проследовать в укрытие. Поясняем: произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире идет несанкционированная врезка. Сигналы тревоги, передаваемые в эфир, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технические специалисты работают над решением сложившейся ситуации.
Ранее власти Воронежской, Белгородской и Курганской областей официально опровергли фейковое сообщение об угрозе ракетного удара, которое крутили сразу на нескольких радиостанциях.
В "Газпром-Медиа Радио" входят "Авторадио", радио Energy, Romantika, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Юмор FM" и Comedy Radio.
Хакер - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 06:09
Эксперт назвал основные цели хакерских атак
 
РоссияГазпром-Медиа ХолдингМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала