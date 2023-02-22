https://ria.ru/20230222/putin-1853881552.html
В США признали правоту Путина по поводу ситуации на Украине
В США признали правоту Путина по поводу ситуации на Украине - РИА Новости, 22.02.2023
В США признали правоту Путина по поводу ситуации на Украине
Слова президента России Владимира Путина о роли Запада в конфликте на Украине правдивы, заявил обозреватель Эдди Скарри в статье для Federalist. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:36
2023-02-22T20:36
2023-02-22T20:59
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владимир путин
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о роли Запада в конфликте на Украине правдивы, заявил обозреватель Эдди Скарри в статье для Federalist."Национальные СМИ не хотят, чтобы вы услышали, что именно Владимир Путин сказал о конфликте на Украине", — считает он.По мнению журналиста, западные издания специально опускают важные моменты из прошедшего накануне послания Федеральному собранию, акцентируя внимание исключительно на решении Москвы о приостановке участия в ДСНВ. Тем не менее заявления российского лидера об украинском кризисе правдивы и рациональны, отметил Скарри.Так, автор согласился со словами Путина о том, что США и НАТО хотят стратегического поражения России и используют ситуацию на Украине для разжигания войны."Сам Байден в начале прошлого года заявил, что российский лидер не может оставаться главой государства — это угроза насильственной смены власти", — обратил внимание обозреватель.Он напомнил, что об этом не раз говорила администрация Белого дома, большинство членов конгресса и практически все бывшие американские военные чиновники.
https://ria.ru/20230222/dreyven-1853831068.html
https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
20:36 22.02.2023 (обновлено: 20:59 22.02.2023)
В США признали правоту Путина по поводу ситуации на Украине
Federalist: Путин оказался прав по поводу планов Запада победить Россию с помощью Украины