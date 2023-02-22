https://ria.ru/20230222/putin-1853788240.html

"Настоящий мужик". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина США

"Настоящий мужик". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина США - РИА Новости, 22.02.2023

"Настоящий мужик". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина США

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина, что Запад несет ответственность за начатую войну против России. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:30

2023-02-22T16:30

2023-02-22T20:38

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

украина

сша

турция

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина, что Запад несет ответственность за начатую войну против России.Накануне в послании Федеральному собранию президент подчеркнул, что Москва использует силу, чтобы остановить боевые действия."С Путиным шутки плохи. Запад ходит по краю", — написал в комментариях Ахмеди."Америка много лет была агрессором и оккупантом. И сама не скрывала своей политики эксплуататора и колонизатора, создавала беспорядки в других странах. Из России сделали самого большого мирового врага, а теперь порабощают народы под предлогом защиты", — добавил комментатор."Наивные люди критикуют Путина и не видят реальной опасности. Вновь разворачивается старая игра, но на этот раз у них ничего не получится", — подчеркнул еще один пользователь.Путин в своем обращении к парламенту проанализировал международную ситуацию и события вокруг конфликта на Украине, озвучил новые меры поддержки экономики и обозначил цели России на ближайшее будущее.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853468218.html

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853766353.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, украина, сша, турция