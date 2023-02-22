16:30 22.02.2023 (обновлено: 20:38 22.02.2023)
"Настоящий мужик". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина США
Читатели Haber 7 восхитились заявлением Путина про войну Запада против России
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина, что Запад несет ответственность за начатую войну против России.
Накануне в послании Федеральному собранию президент подчеркнул, что Москва использует силу, чтобы остановить боевые действия.
"Мы за тобой, Путин, не беспокойся. Ты настоящий мужик", — отметил Хакан.
"С Путиным шутки плохи. Запад ходит по краю", — написал в комментариях Ахмеди.
"Америка много лет была агрессором и оккупантом. И сама не скрывала своей политики эксплуататора и колонизатора, создавала беспорядки в других странах. Из России сделали самого большого мирового врага, а теперь порабощают народы под предлогом защиты", — добавил комментатор.
"Путин — уважаемый, почитаемый, пристойный и важнейший лидер для своего народа и мира. Он абсолютно прав насчет Украины", — заключил турок.
"Наивные люди критикуют Путина и не видят реальной опасности. Вновь разворачивается старая игра, но на этот раз у них ничего не получится", — подчеркнул еще один пользователь.
Путин в своем обращении к парламенту проанализировал международную ситуацию и события вокруг конфликта на Украине, озвучил новые меры поддержки экономики и обозначил цели России на ближайшее будущее.
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