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"Настоящий мужик". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина США - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/putin-1853788240.html
"Настоящий мужик". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина США
"Настоящий мужик". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина США - РИА Новости, 22.02.2023
"Настоящий мужик". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина США
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина, что Запад несет ответственность за начатую войну против России. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:30
2023-02-22T20:38
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
украина
сша
турция
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина, что Запад несет ответственность за начатую войну против России.Накануне в послании Федеральному собранию президент подчеркнул, что Москва использует силу, чтобы остановить боевые действия."С Путиным шутки плохи. Запад ходит по краю", — написал в комментариях Ахмеди."Америка много лет была агрессором и оккупантом. И сама не скрывала своей политики эксплуататора и колонизатора, создавала беспорядки в других странах. Из России сделали самого большого мирового врага, а теперь порабощают народы под предлогом защиты", — добавил комментатор."Наивные люди критикуют Путина и не видят реальной опасности. Вновь разворачивается старая игра, но на этот раз у них ничего не получится", — подчеркнул еще один пользователь.Путин в своем обращении к парламенту проанализировал международную ситуацию и события вокруг конфликта на Украине, озвучил новые меры поддержки экономики и обозначил цели России на ближайшее будущее.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, украина, сша, турция
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Украина, США, Турция, Специальная военная операция на Украине
16:30 22.02.2023 (обновлено: 20:38 22.02.2023)
 
"Настоящий мужик". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина США

Читатели Haber 7 восхитились заявлением Путина про войну Запада против России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина, что Запад несет ответственность за начатую войну против России.
Накануне в послании Федеральному собранию президент подчеркнул, что Москва использует силу, чтобы остановить боевые действия.
"Мы за тобой, Путин, не беспокойся. Ты настоящий мужик", — отметил Хакан.
"С Путиным шутки плохи. Запад ходит по краю", — написал в комментариях Ахмеди.
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 15:42
Американский военный заявил, что захотел обнять Путина после его речи
"Америка много лет была агрессором и оккупантом. И сама не скрывала своей политики эксплуататора и колонизатора, создавала беспорядки в других странах. Из России сделали самого большого мирового врага, а теперь порабощают народы под предлогом защиты", — добавил комментатор.

"Путин — уважаемый, почитаемый, пристойный и важнейший лидер для своего народа и мира. Он абсолютно прав насчет Украины", — заключил турок.

"Наивные люди критикуют Путина и не видят реальной опасности. Вновь разворачивается старая игра, но на этот раз у них ничего не получится", — подчеркнул еще один пользователь.
Путин в своем обращении к парламенту проанализировал международную ситуацию и события вокруг конфликта на Украине, озвучил новые меры поддержки экономики и обозначил цели России на ближайшее будущее.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаУкраинаСШАТурция
 
 
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