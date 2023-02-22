https://ria.ru/20230222/putin-1853779059.html
России нет равных, когда ее народ един, заявил Путин
России нет равных, когда ее народ един, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2023
России нет равных, когда ее народ един, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что России нет равных, когда ее народ един. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:16
2023-02-22T16:16
2023-02-22T16:22
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853777672_378:891:2342:1996_1920x0_80_0_0_ffc718867095ee9c8ffee8fd9ce0aff8.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что России нет равных, когда ее народ един.Путин приехал на митинг-концерт, который проходит в Лужниках,"Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230222/otechestvo-1853776480.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853777672_0:0:2661:1996_1920x0_80_0_0_c79f0fb8aa1be2012e3f01fd9e0376cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
16:16 22.02.2023 (обновлено: 16:22 22.02.2023)
России нет равных, когда ее народ един, заявил Путин
Путин на митинг-концерта заявил, что России нет равных, когда ее народ един