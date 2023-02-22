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России нет равных, когда ее народ един, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2023
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России нет равных, когда ее народ един, заявил Путин
России нет равных, когда ее народ един, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2023
России нет равных, когда ее народ един, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что России нет равных, когда ее народ един. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:16
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что России нет равных, когда ее народ един.Путин приехал на митинг-концерт, который проходит в Лужниках,"Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
16:16 22.02.2023 (обновлено: 16:22 22.02.2023)
 
России нет равных, когда ее народ един, заявил Путин

Путин на митинг-концерта заявил, что России нет равных, когда ее народ един

© Александр ВильфПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте Слава защитникам Отечества!
© Александр Вильф
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что России нет равных, когда ее народ един.
Путин приехал на митинг-концерт, который проходит в Лужниках,
"Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте Слава защитникам Отечества!
Вчера, 16:12
Путин назвал весь народ защитником Отечества
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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