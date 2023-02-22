https://ria.ru/20230222/putin-1853779059.html

России нет равных, когда ее народ един, заявил Путин

России нет равных, когда ее народ един, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2023

России нет равных, когда ее народ един, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что России нет равных, когда ее народ един. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:16

2023-02-22T16:16

2023-02-22T16:22

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что России нет равных, когда ее народ един.Путин приехал на митинг-концерт, который проходит в Лужниках,"Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230222/otechestvo-1853776480.html

россия

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россия, владимир путин