Рейтинг@Mail.ru
Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/putin-1853775704.html
Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей
Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей - РИА Новости, 22.02.2023
Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей
Президент России Владимир Путин заявил, что прямо сейчас ведется бой на исторических рубежах страны, об этом ему сообщили военные руководители. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:10
2023-02-22T18:45
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
день защитника отечества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853793405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e30c67509bcafa653e1ea05285365038.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прямо сейчас ведется бой на исторических рубежах страны, об этом ему сообщили военные руководители.Глава государства напомнил, что митинг-концерт проходит по случаю празднования Дня защитника Отечества, отметив, что в этом словосочетании есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое."Недаром одна из самых известных молитв называется "Отче наш". Отче, отец. И в этом есть что-то близкое каждому человеку", - добавил Путин.Близкое каждому человеку - родина и семья, уточнил российский лидер, добавив, что "в нашем сердце" это, по большому счету, "одно и тоже".
https://ria.ru/20230222/otechestvo-1853776480.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках"
"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках"
2023-02-22T16:10
true
PT4M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853793405_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_db62c86c9c0161e2d0ab7a5ab0c52b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, день защитника отечества
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
16:10 22.02.2023 (обновлено: 18:45 22.02.2023)
 
Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей

Владимир Путин заявил, что прямо сейчас ведется бой на исторических рубежах России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прямо сейчас ведется бой на исторических рубежах страны, об этом ему сообщили военные руководители.
"Вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами", - отметил президент во время выступления в среду на митинге-концерте в "Лужниках".
Глава государства напомнил, что митинг-концерт проходит по случаю празднования Дня защитника Отечества, отметив, что в этом словосочетании есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое.
"Недаром одна из самых известных молитв называется "Отче наш". Отче, отец. И в этом есть что-то близкое каждому человеку", - добавил Путин.
Близкое каждому человеку - родина и семья, уточнил российский лидер, добавив, что "в нашем сердце" это, по большому счету, "одно и тоже".
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте Слава защитникам Отечества!
Вчера, 16:12
Путин назвал весь народ защитником Отечества
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала