https://ria.ru/20230222/putin-1853775704.html
Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей
Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей - РИА Новости, 22.02.2023
Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей
Президент России Владимир Путин заявил, что прямо сейчас ведется бой на исторических рубежах страны, об этом ему сообщили военные руководители. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:10
2023-02-22T16:10
2023-02-22T18:45
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прямо сейчас ведется бой на исторических рубежах страны, об этом ему сообщили военные руководители.Глава государства напомнил, что митинг-концерт проходит по случаю празднования Дня защитника Отечества, отметив, что в этом словосочетании есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое."Недаром одна из самых известных молитв называется "Отче наш". Отче, отец. И в этом есть что-то близкое каждому человеку", - добавил Путин.Близкое каждому человеку - родина и семья, уточнил российский лидер, добавив, что "в нашем сердце" это, по большому счету, "одно и тоже".
https://ria.ru/20230222/otechestvo-1853776480.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках"
"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках"
2023-02-22T16:10
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PT4M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, день защитника отечества
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
16:10 22.02.2023 (обновлено: 18:45 22.02.2023)
Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей
Владимир Путин заявил, что прямо сейчас ведется бой на исторических рубежах России
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прямо сейчас ведется бой на исторических рубежах страны, об этом ему сообщили военные руководители.
"Вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами", - отметил президент во время выступления в среду на митинге-концерте в "Лужниках".
Глава государства напомнил, что митинг-концерт проходит по случаю празднования Дня защитника Отечества, отметив, что в этом словосочетании есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое.
"Недаром одна из самых известных молитв называется "Отче наш". Отче, отец. И в этом есть что-то близкое каждому человеку", - добавил Путин.
Близкое каждому человеку - родина и семья, уточнил российский лидер, добавив, что "в нашем сердце" это, по большому счету, "одно и тоже".