https://ria.ru/20230222/putin-1853775704.html

Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей

Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей - РИА Новости, 22.02.2023

Путин: прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей

Президент России Владимир Путин заявил, что прямо сейчас ведется бой на исторических рубежах страны, об этом ему сообщили военные руководители. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:10

2023-02-22T16:10

2023-02-22T18:45

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

день защитника отечества

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прямо сейчас ведется бой на исторических рубежах страны, об этом ему сообщили военные руководители.Глава государства напомнил, что митинг-концерт проходит по случаю празднования Дня защитника Отечества, отметив, что в этом словосочетании есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое."Недаром одна из самых известных молитв называется "Отче наш". Отче, отец. И в этом есть что-то близкое каждому человеку", - добавил Путин.Близкое каждому человеку - родина и семья, уточнил российский лидер, добавив, что "в нашем сердце" это, по большому счету, "одно и тоже".

https://ria.ru/20230222/otechestvo-1853776480.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках" "Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках" 2023-02-22T16:10 true PT4M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, день защитника отечества