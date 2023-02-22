https://ria.ru/20230222/putin-1853774584.html

Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках

Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках - РИА Новости, 22.02.2023

Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках

Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт, который проходит в Лужниках, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:07

2023-02-22T16:07

2023-02-22T16:28

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт, который проходит в Лужниках, передает корреспондент РИА Новости.Накануне глава государства огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Много внимания Путин уделил и поддержке участников спецоперации. Он также заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора.

https://ria.ru/20230222/putin-1853771295.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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Екатерина Зайцева

владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область