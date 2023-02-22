https://ria.ru/20230222/putin-1853774584.html
Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках
Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках - РИА Новости, 22.02.2023
Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках
Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт, который проходит в Лужниках, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:07
2023-02-22T16:07
2023-02-22T16:28
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт, который проходит в Лужниках, передает корреспондент РИА Новости.Накануне глава государства огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Много внимания Путин уделил и поддержке участников спецоперации. Он также заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора.
https://ria.ru/20230222/putin-1853771295.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область
Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
16:07 22.02.2023 (обновлено: 16:28 22.02.2023)
Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках
Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках