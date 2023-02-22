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Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках - РИА Новости, 22.02.2023
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Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках
Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках - РИА Новости, 22.02.2023
Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках
Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт, который проходит в Лужниках, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:07
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владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт, который проходит в Лужниках, передает корреспондент РИА Новости.Накануне глава государства огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Много внимания Путин уделил и поддержке участников спецоперации. Он также заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора.
https://ria.ru/20230222/putin-1853771295.html
луганская народная республика
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владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область
Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
16:07 22.02.2023 (обновлено: 16:28 22.02.2023)
 
Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках

Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМитинг-концерт "Слава защитникам Отечества!" в Москве
Митинг-концерт Слава защитникам Отечества! в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт, который проходит в Лужниках, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне глава государства огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Много внимания Путин уделил и поддержке участников спецоперации. Он также заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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Владимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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