https://ria.ru/20230222/putin-1853771295.html

"Запад не победит Россию": азиатские СМИ отреагировали на послание Путина

"Запад не победит Россию": азиатские СМИ отреагировали на послание Путина - РИА Новости, 22.02.2023

"Запад не победит Россию": азиатские СМИ отреагировали на послание Путина

Азиатские СМИ, освещая послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, отмечают растущее противостояние России и США, выражают опасения, что... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:00

2023-02-22T16:00

2023-02-22T16:45

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Азиатские СМИ, освещая послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, отмечают растущее противостояние России и США, выражают опасения, что конфликт вокруг Украины может разрастись, а угроза новой гонки вооружений увеличится. Китайская англоязычная газета Global Times приводит мнение научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ли Юнхуэй о том, что "послание Путина демонстрирует готовность России воевать против НАТО". "Послание Путина показывает, что Россия намерена продолжать военную операцию и готова воевать против НАТО", - сказала эксперт. По ее мнению, весной в конфликте между Россией и Украиной "произойдет большое наступление, и кризис, вероятно, обострится". Агентство Синьхуа обращает внимание, что "Путин в своем послании резко раскритиковал Запад за провоцирование войны". Агентство приводит основные моменты из заявления Путина, но без оценок со стороны экспертов Китайская газета Shanghai Observer опубликовала материал "Между США и Россией: "За исключением прямого конфликта, все остальное уже произошло". Авторы отмечают, что почти одновременно с Путиным президент США Джо Байден провел переговоры в Польше и что этот "спор" двух президентов на расстоянии имеет глубокий смысл. "Вскоре начнется второй год конфликта между Россией и Украиной, и он не демонстрирует никаких признаков смягчения. Наоборот, этот локальный конфликт, похоже, имеет тенденцию к расширению день ото дня. Станет ли предстоящая весна для России и Украины "весенними заморозками"? Не приведет ли в определенный момент какая-нибудь неожиданность к непредвиденным последствиям между НАТО и Россией? Эти вопросы вызывают беспокойство", - отмечает издание. Китайская "Синьминь ваньбао" пишет, что "послание Путина было долгим, его цель заключалась в том, чтобы убедить россиян в том, что никакая сила в мире не сможет окончательно победить Россию". Авторы также указывают на растущее противоречие между двумя крупнейшими ядерными державами – Россией и США. В статье отмечается, что Путин в своей речи 11 раз упомянул США, а Байден во время выступления в Польше 11 раз назвал фамилию российского президента. "Похоже, что между США и Россией, или же между Байденом и Путиным, действительно другой способ понимания фразы "любить друг друга, причиняя друг другу боль". Выступления лидеров двух крупнейших держав в Москве и Варшаве в один и тот же день представляли собой ожесточенную "схватку в эфире", - отмечается в статье. Индонезийские СМИ, излагая основные тезисы послания президента РФ, делают акцент на том, что именно Запад не захотел в свое время принять во внимание обеспокоенность России изменениями в системе глобальной безопасности. Индонезийское издание Tribun опубликовало статью под заголовком "Владимир Путин: Запад начал войну против России". "Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не начинала войну в Украине. Запад начал войну, а Россия пытается ее остановить", - пишет издание. "Западные державы (НАТО и Евросоюз) начали войну с Россией. Мы применили силу, чтобы остановить это", - сказал Путин. "Они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы это понимаем и действуем соответственно", - сказал бывший офицер КГБ в Восточной Германии", - говорится в публикации. Индонезийский портал Sidonews вынес в заголовок следующую ремарку российского президента: "Путин: Россия уже несколько лет как готова к диалогу с Западом, но ее игнорируют, отвергают". "США и НАТО отклонили предложение России к диалогу и подчеркнули, что западный альянс не отменит политику "открытых дверей" для новых членов, заявил президент Путин. Путин подчеркнул, что Россия не воюет с украинским народом, что "украинский народ сейчас является заложником киевского режима и его западных правителей", - пишет издание. В то же время и индонезийские СМИ отмечаются угрозу разрастания конфликта. CNBC Indonesia выпустила материал с заголовком "Путин не играет в игры, угроза ядерной войны становится все более реальной". "Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДСНВ во время выступления перед обеими палатами российского парламента, где он также повторил обвинения в том, что Запад пытается уничтожить Россию", – отмечает издание. Японские и южнокорейские СМИ оценили послание российского президента гораздо более критично, чем их китайские и индонезийские коллеги, но и они указывают на растущую опасность новой гонки вооружений. Южнокорейское агентство Рёнхап вынесло в заголовок материла о выступлении Путина "ДСНВ РФ-США в "коме"… Может возобновиться ядерная гонка вооружений". В статье выражаются опасения по поводу возобновления гонки вооружений, отмечается, что, хотя Россия и не вышла из ДСНВ, "возродить его уже невозможно, возрастает вероятность ядерной войны". "ДСНВ не умер, но введен в искусственную кому", - приводится мнение эксперта французского FRS Эмануэля Метри.

https://ria.ru/20230222/putin-1853744370.html

https://ria.ru/20230222/putin-1853571021.html

https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

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