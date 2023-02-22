https://ria.ru/20230222/putin-1853756048.html

Выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках". Прямая трансляция

Выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках". Прямая трансляция - РИА Новости, 22.02.2023

Выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках". Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:00

2023-02-22T16:00

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владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.Зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России, снаружи установлены отдельные камеры для тех, кто не смог попасть на стадион. Там же развернуты полевые кухни, где раздают бесплатно горячий чай, каши и сосиски.Перед началом митинга для собирающихся выступили известные российские и белорусские артисты.Как сообщал РИА Новости источник в парламенте, на мероприятии, предположительно, будет присутствовать до 200 тысяч человек.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, россия, общество, видео