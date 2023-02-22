https://ria.ru/20230222/putin-1853756048.html
Выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках". Прямая трансляция
Выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках". Прямая трансляция - РИА Новости, 22.02.2023
Выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках". Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:00
2023-02-22T16:00
2023-02-22T16:10
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.Зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России, снаружи установлены отдельные камеры для тех, кто не смог попасть на стадион. Там же развернуты полевые кухни, где раздают бесплатно горячий чай, каши и сосиски.Перед началом митинга для собирающихся выступили известные российские и белорусские артисты.Как сообщал РИА Новости источник в парламенте, на мероприятии, предположительно, будет присутствовать до 200 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Митинг-концерт в "Лужниках" с участием Владимира Путина
LIVE: Митинг-концерт в "Лужниках" с участием Владимира Путина
2023-02-22T16:00
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PT94M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, общество, видео
Владимир Путин, Россия, Общество
Выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках". Прямая трансляция
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.
2023-02-22T16:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.
Зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России
, снаружи установлены отдельные камеры для тех, кто не смог попасть на стадион. Там же развернуты полевые кухни, где раздают бесплатно горячий чай, каши и сосиски.
Перед началом митинга для собирающихся выступили известные российские и белорусские артисты.
Как сообщал РИА Новости источник в парламенте, на мероприятии, предположительно, будет присутствовать до 200 тысяч человек.