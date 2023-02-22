https://ria.ru/20230222/putin-1853744370.html

Историк: слова Путина могут поднять моральный дух стран под угрозой Запада

Историк: слова Путина могут поднять моральный дух стран под угрозой Запада - РИА Новости, 22.02.2023

Историк: слова Путина могут поднять моральный дух стран под угрозой Запада

Заявления президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию способны придать моральный дух и мужество странам, стоящим перед угрозой Запада, в том РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:57

2023-02-22T14:57

2023-02-22T14:57

в мире

турция

владимир путин

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АНКАРА, 22 фев – РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию способны придать моральный дух и мужество странам, стоящим перед угрозой Запада, в том числе Турции, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что цель Запада в украинском конфликте - создать очаги нестабильности у российских границ, "чужими руками устранить конкурентов", а народ Украины стал "заложником" киевского режима и его "западных хозяев", которые оккупировали Украину в политическом, военном, экономическом смысле, чтобы и дальше "обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы". "Путин заявил, что Запад ведет агрессию не только против России, но и против всех стран мира и даже против всего человечества. Он заявил, что у них везде есть базы и что США преследуют аналогичные цели против разных стран в разных частях мира. Заявив, что его страна также подвергается агрессии Запада в экономическом плане, Путин сказал, что в качестве противоядия от этого необходимо укреплять национальную экономику, оживлять производственную экономику и продолжать её укреплять. И мы можем сказать, что либеральные сегменты в России в предстоящий период будут сокращаться в экономическом смысле", - считает историк. По его словам, "противоядием" от этого вызова в речи Путина является мобилизация народа, удовлетворение потребностей народа и обеспечение благосостояния семей солдат, воюющих в регионе. "В международном плане, конечно, он дал понять, что ответы на все эти вызовы будут реализованы в многополярном мире, и что весь мир устоит в счастливом омовении. В этом смысле заявления Путина касаются не только самой России. Можно также сказать, что он фактически придает моральный дух и мужество странам, стоящим перед угрозой Запада, таким как Турция, которая стоит перед угрозой Запада, и даже подает пример. Это укрепит руку Турции, как на сирийском фронте, так и в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. Потому что провал планов Запада на Украине укрепит руку Турции против экономических угроз, с которыми она сталкивается от Сирии до Восточного Средиземноморья и Эгейского моря, и даже против доминирования доллара, и увеличит шансы Турции на успех", - подчеркнул Перинчек. С этой точки зрения, по мнению историка, из этой речи Путина ясно, что все фронты, на которых происходит агрессия США, должны рассматриваться вместе. "Турция, Россия, Иран, тюркские республики, азиатские державы, Пакистан, Индия, Сирия, Ирак и даже страны Персидского залива на Ближнем Востоке смогут решить стоящие перед ними угрозы, только объединившись и проявив общую силу", - подчеркнул собеседник РИА Новости.

https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853732311.html

https://ria.ru/20230222/putin-1853641881.html

https://ria.ru/20230222/putin-1853693388.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, владимир путин