https://ria.ru/20230222/putin-1853571021.html

Путин взорвал информационную бомбу

Путин взорвал информационную бомбу - РИА Новости, 22.02.2023

Путин взорвал информационную бомбу

Пока наши западные контрагенты что-то говорили про "депутинизацию", президент России приковал к себе внимание всего мира. Его речь перед Федеральным собранием... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:00

2023-02-22T08:00

2023-02-22T08:14

политика

россия

украина

сша

джейк салливан

энтони блинкен

нато

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853423577_0:165:3348:2048_1920x0_80_0_0_ab13d1fe06ab5a5abf644212a78d8761.jpg

Пока наши западные контрагенты что-то говорили про "депутинизацию", президент России приковал к себе внимание всего мира. Его речь перед Федеральным собранием транслировалась в прямом эфире ведущими новостными агентствами, а не успел он ее закончить, как во всех мировых СМИ полным ходом пошло ее обсуждение.У наших западных противников прослеживается две реакции на послание российского президента — отчетливый страх перед ловушкой, в которую они сами себя загнали, и массовый уход в несознанку с криком: "Это не мы, это все Путин!" Мы, мол, все время боролись на Украине за мир, а Россия внезапно взяла и туда вторглась.Советнику Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану показалось "несколько абсурдным утверждение о том, что Украина угрожала России". То есть натовская военная техника, натовские инструкторы, регулярные убийства мирных граждан в Донбассе, 2 мая 2014 года в Одессе, заботливо взращенный украинский неонацизм с главным слоганом "москаляку на гиляку", угрозы вновь обзавестись ядерным оружием — это все было так, ради мира во всем мире.Ту же тему "это не мы, это все Путин" усиленно качают и британская Guardian, и американская The New York Times, и массовые, и сугубо интеллектуальные издания. Расширение НАТО на восток, мол, ничем России не угрожало. Постоянные призывы расчленить, деколонизировать, да попросту уничтожить нашу страну — нам предлагается не обращать на это внимания. Между строк читается, как же раздражает Запад наше суверенное желание защитить свою страну. Как же оно их поразило, поломав все заранее написанные сценарии.На обвинение Путина в том, что поставки оружия на Украину разжигают конфликт, переводя его с локального на глобальный уровень, никаких отговорок не нашлось вообще. Западные "миротворцы" просто промолчали.После сумбурных, неубедительных оправданий наступил черед классического: "А нас-то за что?!" Решение президента Путина приостановить действие Договора о стратегических вооружениях нанесло тяжелый удар по психике западного истеблишмента. Там хорошо поняли месседж российского лидера. Для них именно это решение стало главным содержанием его речи.Энтони Блинкен назвал решение Путина "неудачным и безответственным", пообещав, что США "будут внимательно следить за тем, что делает в этом плане Россия." Правда, госсекретарь забыл добавить, что никакой технической возможности у них для этого не будет. Пока США открыто воюют своими прокси-украинцами против России, да еще и намекают на то, что стоило бы поставить им ядерное оружие, американские инспекторы не смогут "внимательно следить" за тем, что происходит у нас в оборонке, их туда попросту не допустят.Обещание Путина возобновить ядерные испытания, если это сделают американцы, было моментально вывернуто наизнанку и превращено газетой Guardian в "угрозу России применить ядерное оружие на Украине".Если представители коллективного Запада усиленно делают вид, что не понимают логику России, то странам глобального Юга и Востока в речи Путина все было понятно. Китайские СМИ отметили, что претензии Вашингтона на мировую гегемонию нетерпимы, а китайские читатели, нередко пеняющие своему руководству на излишнюю осторожность, открыто восхитились героизмом русских и сравнили наше противостояние Западу с Великой Отечественной войной.Любая страна с колониальным прошлым прекрасно понимает все, о чем говорил президент России. Разжигание войн по всему миру, спекуляция на чужой крови, постоянная ложь и безжалостная эксплуатация — именно так западные работорговцы сколачивали свое благосостояние, строили свой "золотой миллиард". Вот только теперь миллиард скукоживается на глазах. И единственной возможностью не то чтобы спастись, но хотя бы затормозить свое падение для него стало "стратегическое поражение" России.Если Россия не выстоит, следующей в ряду на разграбление окажется любая страна, за счет которой Вашингтон захочет поправить свое положение. Конечно, первый в этой очереди Китай, и китайские товарищи справедливо отмечают в комментах, что сегодня "Россия играет ключевую роль в борьбе с западной гегемонией".Однако кроме Китая разграблению может подвергнуться практически любое государство мира. Интересы всех этих стран — больших и маленьких, бедных и богатых — сегодня представляет Россия. Мы буквально сражаемся за себя и за того парня. Дадим слабину, и бесконтрольная гегемония западного капитала будет давить суверенитет, экономику и национальную гордость десятков народов.Складывается впечатление, что во многих странах обычные люди понимают сегодняшнюю ситуацию — чрезвычайно опасную и в то же время чреватую бесчисленными возможностями — гораздо тоньше и лучше, чем их руководство с прикормленными экспертами, журналистами, пропагандистами. Интернет переполнен комментариями простых людей к речи Путина. В них — и понимание, и уважение, и осознание той великой роли, которую играет Россия в историческом противостоянии наших дней.В конце концов, президент России говорил об очень простых вещах. О подлинном суверенитете, о мужественной решимости защищать свою страну, о новом, более справедливом мире, который мы все вместе можем построить на обломках американской гегемонии. Говоря это, Путин не столько посылал сигналы элитам, сколько обращался к миллиардам людей во всем мире. И мир услышал российского президента.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852883543.html

https://ria.ru/20230218/zapad-1852762497.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

политика, россия, украина, сша, джейк салливан, энтони блинкен, нато, авторы