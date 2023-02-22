06:24 22.02.2023 (обновлено: 06:45 22.02.2023)
Запад заигрывает с вещами, с которыми заигрывать не стоит, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: Запад заигрывает с вещами, с которыми заигрывать не стоит
© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад заигрывает с теми вещами, с которыми заигрывать не стоит, поскольку Россия является ядерной державой, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Для нас немаловажными были аспекты глобальной безопасности - с теми рисками, с теми угрозами, которые несет сейчас безумный вероломный Запад, заигрывая с такими вещами, с которыми точно не стоило бы - в особенности с ядерной державой", - сказал Пушилин, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Он добавил, что Россия "абсолютно миролюбивая", но для нее как для суверенного государства недопустимо выслушивать такие нападки и угрозы.
"И здесь мы элементы глобальной безопасности для нашей уже общей родины тоже услышали", - отметил Пушилин.
Путин во вторник в послании Федеральному собранию сказал, что США и НАТО хотят нанести стратегическое поражение России, выдвигают РФ ультиматум по ДСНВ. Путин сообщил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он также поставил задачу перед Минобороны и "Росатомом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут их первыми.
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