https://ria.ru/20230222/pushilin-1853592728.html

Запад заигрывает с вещами, с которыми заигрывать не стоит, заявил Пушилин

Запад заигрывает с вещами, с которыми заигрывать не стоит, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.02.2023

Запад заигрывает с вещами, с которыми заигрывать не стоит, заявил Пушилин

Запад заигрывает с теми вещами, с которыми заигрывать не стоит, поскольку Россия является ядерной державой, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T06:24

2023-02-22T06:24

2023-02-22T06:45

россия

сша

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

нато

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад заигрывает с теми вещами, с которыми заигрывать не стоит, поскольку Россия является ядерной державой, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.Он добавил, что Россия "абсолютно миролюбивая", но для нее как для суверенного государства недопустимо выслушивать такие нападки и угрозы."И здесь мы элементы глобальной безопасности для нашей уже общей родины тоже услышали", - отметил Пушилин.Путин во вторник в послании Федеральному собранию сказал, что США и НАТО хотят нанести стратегическое поражение России, выдвигают РФ ультиматум по ДСНВ. Путин сообщил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он также поставил задачу перед Минобороны и "Росатомом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут их первыми.

https://ria.ru/20230221/pushilin-1853313834.html

россия

сша

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россия, сша, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, нато, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"