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Запад заигрывает с вещами, с которыми заигрывать не стоит, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.02.2023
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Запад заигрывает с вещами, с которыми заигрывать не стоит, заявил Пушилин
Запад заигрывает с вещами, с которыми заигрывать не стоит, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.02.2023
Запад заигрывает с вещами, с которыми заигрывать не стоит, заявил Пушилин
Запад заигрывает с теми вещами, с которыми заигрывать не стоит, поскольку Россия является ядерной державой, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T06:24
2023-02-22T06:45
россия
сша
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
нато
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад заигрывает с теми вещами, с которыми заигрывать не стоит, поскольку Россия является ядерной державой, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.Он добавил, что Россия "абсолютно миролюбивая", но для нее как для суверенного государства недопустимо выслушивать такие нападки и угрозы."И здесь мы элементы глобальной безопасности для нашей уже общей родины тоже услышали", - отметил Пушилин.Путин во вторник в послании Федеральному собранию сказал, что США и НАТО хотят нанести стратегическое поражение России, выдвигают РФ ультиматум по ДСНВ. Путин сообщил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он также поставил задачу перед Минобороны и "Росатомом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут их первыми.
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россия, сша, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, нато, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, США, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин, НАТО, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
06:24 22.02.2023 (обновлено: 06:45 22.02.2023)
 
Запад заигрывает с вещами, с которыми заигрывать не стоит, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: Запад заигрывает с вещами, с которыми заигрывать не стоит

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад заигрывает с теми вещами, с которыми заигрывать не стоит, поскольку Россия является ядерной державой, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Для нас немаловажными были аспекты глобальной безопасности - с теми рисками, с теми угрозами, которые несет сейчас безумный вероломный Запад, заигрывая с такими вещами, с которыми точно не стоило бы - в особенности с ядерной державой", - сказал Пушилин, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Он добавил, что Россия "абсолютно миролюбивая", но для нее как для суверенного государства недопустимо выслушивать такие нападки и угрозы.
"И здесь мы элементы глобальной безопасности для нашей уже общей родины тоже услышали", - отметил Пушилин.
Путин во вторник в послании Федеральному собранию сказал, что США и НАТО хотят нанести стратегическое поражение России, выдвигают РФ ультиматум по ДСНВ. Путин сообщил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он также поставил задачу перед Минобороны и "Росатомом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут их первыми.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 05:33
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РоссияСШАДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинНАТОГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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