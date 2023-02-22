https://ria.ru/20230222/pushilin-1853587178.html

Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО

Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 22.02.2023

Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО

Предложенные президентом России Владимиром Путиным новые меры поддержки военнослужащих и участников специальной военной операции - ответ на запрос граждан о... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T03:24

2023-02-22T03:24

2023-02-22T03:24

общество

россия

донецкая народная республика

донбасс

владимир путин

денис пушилин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Предложенные президентом России Владимиром Путиным новые меры поддержки военнослужащих и участников специальной военной операции - ответ на запрос граждан о социальной справедливости, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, пообещав активно работать для реализации всех озвученных главой государства инициатив.В послании Федеральному собранию Путин много внимания уделил поддержке участников спецоперации и социальной поддержке новых регионов. В частности, в РФ будет создан специальный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации, а жители новых регионов смогут наравне с другими субъектами РФ получать маткапитал за детей, рожденных после 2007 года."Для нас важным является - и это является таким запросом на социальную справедливость - тот системный подход, государственный подход в отношении закрытия потребностей, связанных с участниками специальной военной операции, со всеми военнослужащими, мобилизованными, добровольцами", - сказал Пушилин.Он добавил, что власти ДНР знают, сколько сложностей есть у участников боевых действий в Донбассе и их семей с 2014 года."Мы в это погружены достаточно серьезно, и, конечно же, согласно поручениям мы тоже примем в этом участие, и здесь мы займем активную позицию. У нас есть понимание, на что нужно точно обратить внимание", - добавил врио главы ДНР.По его словам, в своей речи Путин задал вектор развития тех направлений, которые находятся сегодня в центре внимания."Это касается и мер социальной поддержки разных слоев населения, и, что для нас немаловажно - это поддержка молодежи, молодых семей, рождаемости детей. Это выплаты за рождение детей с 2007 года равно как и в других субъектах РФ. Для нас это важно. Для нас важным является и поддержка социально-экономического развития, ориентирование бизнеса на инвестиции для развития промышленного потенциала Донбасса", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230221/regiony-1853438223.html

https://ria.ru/20230221/turchak-1853552559.html

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общество, россия, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин, денис пушилин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года