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Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 22.02.2023
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Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО
Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 22.02.2023
Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО
Предложенные президентом России Владимиром Путиным новые меры поддержки военнослужащих и участников специальной военной операции - ответ на запрос граждан о... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T03:24
2023-02-22T03:24
общество
россия
донецкая народная республика
донбасс
владимир путин
денис пушилин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Предложенные президентом России Владимиром Путиным новые меры поддержки военнослужащих и участников специальной военной операции - ответ на запрос граждан о социальной справедливости, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, пообещав активно работать для реализации всех озвученных главой государства инициатив.В послании Федеральному собранию Путин много внимания уделил поддержке участников спецоперации и социальной поддержке новых регионов. В частности, в РФ будет создан специальный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации, а жители новых регионов смогут наравне с другими субъектами РФ получать маткапитал за детей, рожденных после 2007 года."Для нас важным является - и это является таким запросом на социальную справедливость - тот системный подход, государственный подход в отношении закрытия потребностей, связанных с участниками специальной военной операции, со всеми военнослужащими, мобилизованными, добровольцами", - сказал Пушилин.Он добавил, что власти ДНР знают, сколько сложностей есть у участников боевых действий в Донбассе и их семей с 2014 года."Мы в это погружены достаточно серьезно, и, конечно же, согласно поручениям мы тоже примем в этом участие, и здесь мы займем активную позицию. У нас есть понимание, на что нужно точно обратить внимание", - добавил врио главы ДНР.По его словам, в своей речи Путин задал вектор развития тех направлений, которые находятся сегодня в центре внимания."Это касается и мер социальной поддержки разных слоев населения, и, что для нас немаловажно - это поддержка молодежи, молодых семей, рождаемости детей. Это выплаты за рождение детей с 2007 года равно как и в других субъектах РФ. Для нас это важно. Для нас важным является и поддержка социально-экономического развития, ориентирование бизнеса на инвестиции для развития промышленного потенциала Донбасса", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230221/regiony-1853438223.html
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общество, россия, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин, денис пушилин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Путин, Денис Пушилин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
03:24 22.02.2023
 
Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО

Врио главы ДНР Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Предложенные президентом России Владимиром Путиным новые меры поддержки военнослужащих и участников специальной военной операции - ответ на запрос граждан о социальной справедливости, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, пообещав активно работать для реализации всех озвученных главой государства инициатив.
В послании Федеральному собранию Путин много внимания уделил поддержке участников спецоперации и социальной поддержке новых регионов. В частности, в РФ будет создан специальный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации, а жители новых регионов смогут наравне с другими субъектами РФ получать маткапитал за детей, рожденных после 2007 года.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 14:09Специальная военная операция на Украине
Перед новыми регионами открываются невиданные перспективы, заявил Пушилин
"Для нас важным является - и это является таким запросом на социальную справедливость - тот системный подход, государственный подход в отношении закрытия потребностей, связанных с участниками специальной военной операции, со всеми военнослужащими, мобилизованными, добровольцами", - сказал Пушилин.
Он добавил, что власти ДНР знают, сколько сложностей есть у участников боевых действий в Донбассе и их семей с 2014 года.
"Мы в это погружены достаточно серьезно, и, конечно же, согласно поручениям мы тоже примем в этом участие, и здесь мы займем активную позицию. У нас есть понимание, на что нужно точно обратить внимание", - добавил врио главы ДНР.
По его словам, в своей речи Путин задал вектор развития тех направлений, которые находятся сегодня в центре внимания.
"Это касается и мер социальной поддержки разных слоев населения, и, что для нас немаловажно - это поддержка молодежи, молодых семей, рождаемости детей. Это выплаты за рождение детей с 2007 года равно как и в других субъектах РФ. Для нас это важно. Для нас важным является и поддержка социально-экономического развития, ориентирование бизнеса на инвестиции для развития промышленного потенциала Донбасса", - добавил собеседник агентства.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 20:20
Турчак назвал главную мысль послания Путина
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВладимир ПутинДенис ПушилинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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