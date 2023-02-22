https://ria.ru/20230222/pushilin-1853587178.html
Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО
Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 22.02.2023
Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО
Предложенные президентом России Владимиром Путиным новые меры поддержки военнослужащих и участников специальной военной операции - ответ на запрос граждан о... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T03:24
2023-02-22T03:24
2023-02-22T03:24
общество
россия
донецкая народная республика
донбасс
владимир путин
денис пушилин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Предложенные президентом России Владимиром Путиным новые меры поддержки военнослужащих и участников специальной военной операции - ответ на запрос граждан о социальной справедливости, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, пообещав активно работать для реализации всех озвученных главой государства инициатив.В послании Федеральному собранию Путин много внимания уделил поддержке участников спецоперации и социальной поддержке новых регионов. В частности, в РФ будет создан специальный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации, а жители новых регионов смогут наравне с другими субъектами РФ получать маткапитал за детей, рожденных после 2007 года."Для нас важным является - и это является таким запросом на социальную справедливость - тот системный подход, государственный подход в отношении закрытия потребностей, связанных с участниками специальной военной операции, со всеми военнослужащими, мобилизованными, добровольцами", - сказал Пушилин.Он добавил, что власти ДНР знают, сколько сложностей есть у участников боевых действий в Донбассе и их семей с 2014 года."Мы в это погружены достаточно серьезно, и, конечно же, согласно поручениям мы тоже примем в этом участие, и здесь мы займем активную позицию. У нас есть понимание, на что нужно точно обратить внимание", - добавил врио главы ДНР.По его словам, в своей речи Путин задал вектор развития тех направлений, которые находятся сегодня в центре внимания."Это касается и мер социальной поддержки разных слоев населения, и, что для нас немаловажно - это поддержка молодежи, молодых семей, рождаемости детей. Это выплаты за рождение детей с 2007 года равно как и в других субъектах РФ. Для нас это важно. Для нас важным является и поддержка социально-экономического развития, ориентирование бизнеса на инвестиции для развития промышленного потенциала Донбасса", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230221/regiony-1853438223.html
https://ria.ru/20230221/turchak-1853552559.html
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общество, россия, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин, денис пушилин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Путин, Денис Пушилин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО
Врио главы ДНР Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Предложенные президентом России Владимиром Путиным новые меры поддержки военнослужащих и участников специальной военной операции - ответ на запрос граждан о социальной справедливости, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, пообещав активно работать для реализации всех озвученных главой государства инициатив.
В послании Федеральному собранию Путин много внимания уделил поддержке участников спецоперации и социальной поддержке новых регионов. В частности, в РФ будет создан специальный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации, а жители новых регионов смогут наравне с другими субъектами РФ получать маткапитал за детей, рожденных после 2007 года.
"Для нас важным является - и это является таким запросом на социальную справедливость - тот системный подход, государственный подход в отношении закрытия потребностей, связанных с участниками специальной военной операции, со всеми военнослужащими, мобилизованными, добровольцами", - сказал Пушилин.
Он добавил, что власти ДНР знают, сколько сложностей есть у участников боевых действий в Донбассе
и их семей с 2014 года.
"Мы в это погружены достаточно серьезно, и, конечно же, согласно поручениям мы тоже примем в этом участие, и здесь мы займем активную позицию. У нас есть понимание, на что нужно точно обратить внимание", - добавил врио главы ДНР.
По его словам, в своей речи Путин задал вектор развития тех направлений, которые находятся сегодня в центре внимания.
"Это касается и мер социальной поддержки разных слоев населения, и, что для нас немаловажно - это поддержка молодежи, молодых семей, рождаемости детей. Это выплаты за рождение детей с 2007 года равно как и в других субъектах РФ. Для нас это важно. Для нас важным является и поддержка социально-экономического развития, ориентирование бизнеса на инвестиции для развития промышленного потенциала Донбасса", - добавил собеседник агентства.