https://ria.ru/20230222/protest-1853826073.html

Молдавская оппозиция анонсировала новую акцию протеста

Молдавская оппозиция анонсировала новую акцию протеста - РИА Новости, 22.02.2023

Молдавская оппозиция анонсировала новую акцию протеста

Новая народная акция против роста тарифов на энергоресурсы пройдет в Кишиневе 28 февраля, сообщила РИА Новости председатель парламентской фракции оппозиционной... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:24

2023-02-22T17:24

2023-02-22T17:24

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КИШИНЕВ, 22 фев – РИА Новости. Новая народная акция против роста тарифов на энергоресурсы пройдет в Кишиневе 28 февраля, сообщила РИА Новости председатель парламентской фракции оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер. Партия "Шор" провела в воскресенье протест, в ходе которого более 40 тысяч манифестантов призвали правительство вернуть жителям страны деньги, потраченные на отопление и газ в зимний период. Акция прошла в рамках кампании "Движение за народ". "Следующая акция в рамках кампании "Движение за народ" пройдет 28 февраля в центре Кишинева. На этот митинг приглашаются все граждане, для которых непосильна оплата высоких счетов на коммунальные услуги. Мы не увидели понимания со стороны властей, что населению нужно возместить ущерб за зимние месяцы. Почему нынешняя власть находит деньги на вооружение, а на оплату счетов у нее денег нет. Кроме того, правительство отчиталось, что таможня принесла в бюджет рекордные суммы, налоговая собрала денег на 40% процентов больше, чем в прошлом году. Бюджетные деньги – это деньги народа", - сказала в среду Таубер в беседе с корреспондентом РИА Новости. Депутат отметила, что в рамках проведенной кампании собрано 400 тысяч подписей в поддержку предложения о возврате гражданам денег, потраченных на отопление в зимний период. "Жители Молдавии имеют право на протесты, на выдвижение своих требований, на право получать то, что требуют", - добавила Таубер. В прошлом году ЕБРР предоставил Молдавии кредит на 300 миллионов евро для закупок газа на международных биржах. В начале января руководство страны сообщило, что деньги были полностью освоены, а приобретенного топлива хватит до конца нынешнего отопительного сезона. В Молдавии тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с Партией социалистов (ПСРМ). Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230222/moldaviya-1853626739.html

https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853138959.html

https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853210519.html

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в мире, жкх, молдавия, россия, марина таубер, европейский банк реконструкции и развития