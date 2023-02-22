https://ria.ru/20230222/proezd-1853868373.html

Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев

Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев - РИА Новости, 22.02.2023

Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев

Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, следует из... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:28

2023-02-22T19:28

2023-02-22T19:28

общество

россия

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, следует из опубликованного в среду на портале правовой информации приказа министра обороны России. "Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом (приложение к настоящему приказу)", - сказано в документе. Право предоставляется добровольцам, содействующим выполнению задач Вооруженных сил России, в период мобилизации, военного положения, военного времени, при вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, операциях за пределами РФ. Согласно документу, безвозмездный проезд возможен при следовании к месту нахождения добровольческого формирования, в связи с выполнением возложенных на добровольческое подразделение задач, к месту лечения, реабилитации или медосвидетельствования и обратно, при сопровождении отдельных категорий добровольцев, к месту жительства в случае исключения из формирования. Далее в документе перечислены категории граждан и причитающиеся транспортные льготы в зависимости от воинских званий и стаж службы. Также в приказе изложен порядок возмещения транспортных расходов.

https://ria.ru/20230124/lgoty-1847204107.html

https://ria.ru/20230103/poruchenie-1842962993.html

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общество, россия