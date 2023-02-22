https://ria.ru/20230222/proezd-1853868373.html
Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев
Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев - РИА Новости, 22.02.2023
Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев
Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, следует из... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:28
2023-02-22T19:28
2023-02-22T19:28
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848492725_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_91b3a9f8c2d3b5e93e3c4945bb076fe6.jpg
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, следует из опубликованного в среду на портале правовой информации приказа министра обороны России. "Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом (приложение к настоящему приказу)", - сказано в документе. Право предоставляется добровольцам, содействующим выполнению задач Вооруженных сил России, в период мобилизации, военного положения, военного времени, при вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, операциях за пределами РФ. Согласно документу, безвозмездный проезд возможен при следовании к месту нахождения добровольческого формирования, в связи с выполнением возложенных на добровольческое подразделение задач, к месту лечения, реабилитации или медосвидетельствования и обратно, при сопровождении отдельных категорий добровольцев, к месту жительства в случае исключения из формирования. Далее в документе перечислены категории граждан и причитающиеся транспортные льготы в зависимости от воинских званий и стаж службы. Также в приказе изложен порядок возмещения транспортных расходов.
https://ria.ru/20230124/lgoty-1847204107.html
https://ria.ru/20230103/poruchenie-1842962993.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848492725_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c5e84a1fd008bd0ef5e35041a0d2e3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев
Минобороны утвердило право бесплатного проезда на общественном транспорте для добровольцев
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости.
Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, следует из опубликованного в среду на портале правовой информации приказа
министра обороны России.
"Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом (приложение к настоящему приказу)", - сказано в документе.
Право предоставляется добровольцам, содействующим выполнению задач Вооруженных сил России, в период мобилизации, военного положения, военного времени, при вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, операциях за пределами РФ.
Согласно документу, безвозмездный проезд возможен при следовании к месту нахождения добровольческого формирования, в связи с выполнением возложенных на добровольческое подразделение задач, к месту лечения, реабилитации или медосвидетельствования и обратно, при сопровождении отдельных категорий добровольцев, к месту жительства в случае исключения из формирования.
Далее в документе перечислены категории граждан и причитающиеся транспортные льготы в зависимости от воинских званий и стаж службы. Также в приказе изложен порядок возмещения транспортных расходов.