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Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев - РИА Новости, 22.02.2023
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Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев
Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев - РИА Новости, 22.02.2023
Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев
Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, следует из... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:28
2023-02-22T19:28
общество
россия
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, следует из опубликованного в среду на портале правовой информации приказа министра обороны России. "Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом (приложение к настоящему приказу)", - сказано в документе. Право предоставляется добровольцам, содействующим выполнению задач Вооруженных сил России, в период мобилизации, военного положения, военного времени, при вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, операциях за пределами РФ. Согласно документу, безвозмездный проезд возможен при следовании к месту нахождения добровольческого формирования, в связи с выполнением возложенных на добровольческое подразделение задач, к месту лечения, реабилитации или медосвидетельствования и обратно, при сопровождении отдельных категорий добровольцев, к месту жительства в случае исключения из формирования. Далее в документе перечислены категории граждан и причитающиеся транспортные льготы в зависимости от воинских званий и стаж службы. Также в приказе изложен порядок возмещения транспортных расходов.
https://ria.ru/20230124/lgoty-1847204107.html
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общество, россия
Общество, Россия
19:28 22.02.2023
 
Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев

Минобороны утвердило право бесплатного проезда на общественном транспорте для добровольцев

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБесконтактный валидатор в троллейбусе
Бесконтактный валидатор в троллейбусе - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бесконтактный валидатор в троллейбусе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, следует из опубликованного в среду на портале правовой информации приказа министра обороны России.
"Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом (приложение к настоящему приказу)", - сказано в документе.
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Право предоставляется добровольцам, содействующим выполнению задач Вооруженных сил России, в период мобилизации, военного положения, военного времени, при вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, операциях за пределами РФ.
Согласно документу, безвозмездный проезд возможен при следовании к месту нахождения добровольческого формирования, в связи с выполнением возложенных на добровольческое подразделение задач, к месту лечения, реабилитации или медосвидетельствования и обратно, при сопровождении отдельных категорий добровольцев, к месту жительства в случае исключения из формирования.
Далее в документе перечислены категории граждан и причитающиеся транспортные льготы в зависимости от воинских званий и стаж службы. Также в приказе изложен порядок возмещения транспортных расходов.
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