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Небензя назвал западный проект резолюции ООН по Украине антироссийским - РИА Новости, 23.02.2023
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Небензя назвал западный проект резолюции ООН по Украине антироссийским
Небензя назвал западный проект резолюции ООН по Украине антироссийским - РИА Новости, 23.02.2023
Небензя назвал западный проект резолюции ООН по Украине антироссийским
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал вредоносным проект резолюции Запада о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-22T23:53
2023-02-23T00:44
оон
украина
в мире
россия
москва
василий небензя
генеральная ассамблея оон
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал вредоносным проект резолюции Запада о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", рассматриваемый Генассамблеей ООН.В ГА ООН в среду проходит чрезвычайная спецсессия, в ходе которой будет рассматриваться проект антироссийской резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от РФ немедленно вывести все свои войска, призывает Москву немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Аналогичного призыва к Киеву в документе нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса. Документ "призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН"."Чуть больше года назад Украина и ее западные покровители созвали 11-ю чрезвычайную спецсессию ГА ООН. Тогда многие из стран-членов ООН оказались дезориентированы и пошли на поводу у коллективного Запада, который взывал к тому, что ничего более страшного в истории человечества никогда якобы не происходило и потому и ответ на действия России нужен беспрецедентный", - сказал Небензя.По его словам, с тех пор многие члены ГА ООН лучше разобрались в причинах и произошедшего, и происходящего, и западному лагерю стало гораздо сложнее мобилизовывать страны-члены ООН в поддержку своего "крестового похода" против России."Об этом свидетельствует и выносимый на голосование выхолощенный проект резолюции, который, тем не менее, остается антироссийским и вредоносным... Просто шансы получить поддержку чего-то более субстантивного в условиях лучшей информированности стран-членов – гораздо меньше, а нашим оппонентам сейчас прежде всего нужны цифры и голоса", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853906474.html
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оон, украина, в мире, россия, москва, василий небензя, генеральная ассамблея оон
ООН, Украина, В мире, Россия, Москва, Василий Небензя, Генеральная Ассамблея ООН
23:53 22.02.2023 (обновлено: 00:44 23.02.2023)
 
Небензя назвал западный проект резолюции ООН по Украине антироссийским

Небензя назвал проект резолюции по Украине, выносимый Западом в ООН антироссийским

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал вредоносным проект резолюции Запада о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", рассматриваемый Генассамблеей ООН.
В ГА ООН в среду проходит чрезвычайная спецсессия, в ходе которой будет рассматриваться проект антироссийской резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от РФ немедленно вывести все свои войска, призывает Москву немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Аналогичного призыва к Киеву в документе нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса. Документ "призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
00:31
Небензя: виновные в подрыве "Северных потоков" ответят в любом случае
"Чуть больше года назад Украина и ее западные покровители созвали 11-ю чрезвычайную спецсессию ГА ООН. Тогда многие из стран-членов ООН оказались дезориентированы и пошли на поводу у коллективного Запада, который взывал к тому, что ничего более страшного в истории человечества никогда якобы не происходило и потому и ответ на действия России нужен беспрецедентный", - сказал Небензя.
По его словам, с тех пор многие члены ГА ООН лучше разобрались в причинах и произошедшего, и происходящего, и западному лагерю стало гораздо сложнее мобилизовывать страны-члены ООН в поддержку своего "крестового похода" против России.
"Об этом свидетельствует и выносимый на голосование выхолощенный проект резолюции, который, тем не менее, остается антироссийским и вредоносным... Просто шансы получить поддержку чего-то более субстантивного в условиях лучшей информированности стран-членов – гораздо меньше, а нашим оппонентам сейчас прежде всего нужны цифры и голоса", - подчеркнул он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
00:29
Разговор об Украине нужно вести с коллективным Западом, заявил Небензя
 
ООНУкраинаВ миреРоссияМоскваВасилий НебензяГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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