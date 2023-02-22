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Небензя назвал западный проект резолюции ООН по Украине антироссийским

Небензя назвал западный проект резолюции ООН по Украине антироссийским - РИА Новости, 23.02.2023

Небензя назвал западный проект резолюции ООН по Украине антироссийским

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал вредоносным проект резолюции Запада о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-22T23:53

2023-02-22T23:53

2023-02-23T00:44

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ООН, 23 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал вредоносным проект резолюции Запада о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", рассматриваемый Генассамблеей ООН.В ГА ООН в среду проходит чрезвычайная спецсессия, в ходе которой будет рассматриваться проект антироссийской резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от РФ немедленно вывести все свои войска, призывает Москву немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Аналогичного призыва к Киеву в документе нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса. Документ "призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН"."Чуть больше года назад Украина и ее западные покровители созвали 11-ю чрезвычайную спецсессию ГА ООН. Тогда многие из стран-членов ООН оказались дезориентированы и пошли на поводу у коллективного Запада, который взывал к тому, что ничего более страшного в истории человечества никогда якобы не происходило и потому и ответ на действия России нужен беспрецедентный", - сказал Небензя.По его словам, с тех пор многие члены ГА ООН лучше разобрались в причинах и произошедшего, и происходящего, и западному лагерю стало гораздо сложнее мобилизовывать страны-члены ООН в поддержку своего "крестового похода" против России."Об этом свидетельствует и выносимый на голосование выхолощенный проект резолюции, который, тем не менее, остается антироссийским и вредоносным... Просто шансы получить поддержку чего-то более субстантивного в условиях лучшей информированности стран-членов – гораздо меньше, а нашим оппонентам сейчас прежде всего нужны цифры и голоса", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853906474.html

https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853906241.html

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