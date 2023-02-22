https://ria.ru/20230222/probki-1853813212.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 22.02.2023
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в среду днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:01
2023-02-22T17:01
2023-02-22T17:06
москва
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в среду днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на северо-востоке и юге.Серьезные затруднения наблюдаются на Пречистенской, Фрунзенской, Москворецкой набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Петровского бульвара, а также на Тверском бульваре, на улицах Мясницкая, Ильинка, Яузская.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге, севере и северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на севере и востоке.
https://ria.ru/20230203/dtp-1849580261.html
москва
садовое кольцо (москва)
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москва, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, общество
Москва, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы, Общество
17:01 22.02.2023 (обновлено: 17:06 22.02.2023)
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве днем достигли девяти баллов