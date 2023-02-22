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Приморский суд оштрафовал бывшего чиновника за превышение полномочий - РИА Новости, 22.02.2023
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Приморский суд оштрафовал бывшего чиновника за превышение полномочий
Приморский суд оштрафовал бывшего чиновника за превышение полномочий - РИА Новости, 22.02.2023
Приморский суд оштрафовал бывшего чиновника за превышение полномочий
Советский районный суд Владивостока оштрафовал на 80 тысяч рублей бывшего директора департамента лесного хозяйства Приморского края Валентина Карпенко,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T07:43
2023-02-22T07:43
россия
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев - РИА Новости. Советский районный суд Владивостока оштрафовал на 80 тысяч рублей бывшего директора департамента лесного хозяйства Приморского края Валентина Карпенко, превысившего полномочия, чтобы выслужиться перед руководством, сообщила в среду пресс-служба суда. Карпенко обвинялся в превышении должностных полномочий (ст. ч.1 ст.286 УК РФ), рассказали ранее в суде. По версии следствия, в бытность руководителем департамента он заключил с одной компанией соглашение о продлении срока аренды участка для заготовки леса, а с другой подписал договор об аренде участка на новый срок, при этом торги не проводились. Чиновник, предположительно, хотел не только пойти навстречу фирмам, но и выслужиться перед начальством. Сам Карпенко согласился с обвинением. "Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ... и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы. В суде уточнили, что сочли Карпенко виновным в заключении соглашения к договору аренды и договора об аренде "вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, стремясь проявить себя перед лицом руководства успешным руководителем". Валентин Карпенко возглавлял департамент, а затем министерство лесного хозяйства края в 2017-2020 годах. В конце 2020 года Карпенко покинул пост на фоне скандалов, связанных с превышением полномочий его подчиненными.
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россия, владивосток, приморский край, происшествия
Россия, Владивосток, Приморский край, Происшествия
07:43 22.02.2023
 
Приморский суд оштрафовал бывшего чиновника за превышение полномочий

В Приморье оштрафовали экс-главу департамента лесного хозяйства за превышение полномочий

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев - РИА Новости. Советский районный суд Владивостока оштрафовал на 80 тысяч рублей бывшего директора департамента лесного хозяйства Приморского края Валентина Карпенко, превысившего полномочия, чтобы выслужиться перед руководством, сообщила в среду пресс-служба суда.
Карпенко обвинялся в превышении должностных полномочий (ст. ч.1 ст.286 УК РФ), рассказали ранее в суде. По версии следствия, в бытность руководителем департамента он заключил с одной компанией соглашение о продлении срока аренды участка для заготовки леса, а с другой подписал договор об аренде участка на новый срок, при этом торги не проводились. Чиновник, предположительно, хотел не только пойти навстречу фирмам, но и выслужиться перед начальством. Сам Карпенко согласился с обвинением.
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"Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ... и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы.
В суде уточнили, что сочли Карпенко виновным в заключении соглашения к договору аренды и договора об аренде "вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, стремясь проявить себя перед лицом руководства успешным руководителем".
Валентин Карпенко возглавлял департамент, а затем министерство лесного хозяйства края в 2017-2020 годах. В конце 2020 года Карпенко покинул пост на фоне скандалов, связанных с превышением полномочий его подчиненными.
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