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Песков не стал комментировать высказывания Пригожина о дефиците боеприпасов
Песков не стал комментировать высказывания Пригожина о дефиците боеприпасов - РИА Новости, 22.02.2023
Песков не стал комментировать высказывания Пригожина о дефиците боеприпасов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про нехватку у его бойцов... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:54
2023-02-22T12:54
2023-02-22T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
евгений пригожин
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про нехватку у его бойцов боеприпасов. "Да, действительно, в СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится все-таки непосредственно к проведению специальной военной операции, поэтому я оставляю ее на министерство обороны. И здесь рекомендую вам обращаться туда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Минобороны РФ накануне заявило, что все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков, евгений пригожин, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
12:54 22.02.2023 (обновлено: 13:13 22.02.2023)
Песков не стал комментировать высказывания Пригожина о дефиците боеприпасов
Песков не стал комментировать слова главы группы "Вагнер" Пригожина о нехватке боеприпасов
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про нехватку у его бойцов боеприпасов.
"Да, действительно, в СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится все-таки непосредственно к проведению специальной военной операции, поэтому я оставляю ее на министерство обороны. И здесь рекомендую вам обращаться туда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Минобороны РФ накануне заявило, что все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности.