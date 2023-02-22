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Песков не стал комментировать высказывания Пригожина о дефиците боеприпасов - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/prigozhin-1853688568.html
Песков не стал комментировать высказывания Пригожина о дефиците боеприпасов
Песков не стал комментировать высказывания Пригожина о дефиците боеприпасов - РИА Новости, 22.02.2023
Песков не стал комментировать высказывания Пригожина о дефиците боеприпасов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про нехватку у его бойцов... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:54
2023-02-22T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
евгений пригожин
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про нехватку у его бойцов боеприпасов. "Да, действительно, в СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится все-таки непосредственно к проведению специальной военной операции, поэтому я оставляю ее на министерство обороны. И здесь рекомендую вам обращаться туда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Минобороны РФ накануне заявило, что все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности.
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безопасность, россия, дмитрий песков, евгений пригожин, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
12:54 22.02.2023 (обновлено: 13:13 22.02.2023)
 
Песков не стал комментировать высказывания Пригожина о дефиците боеприпасов

Песков не стал комментировать слова главы группы "Вагнер" Пригожина о нехватке боеприпасов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про нехватку у его бойцов боеприпасов.
"Да, действительно, в СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится все-таки непосредственно к проведению специальной военной операции, поэтому я оставляю ее на министерство обороны. И здесь рекомендую вам обращаться туда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Минобороны РФ накануне заявило, что все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий ПесковЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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