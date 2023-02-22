https://ria.ru/20230222/prigozhin-1853688568.html

Песков не стал комментировать высказывания Пригожина о дефиците боеприпасов

Песков не стал комментировать высказывания Пригожина о дефиците боеприпасов - РИА Новости, 22.02.2023

Песков не стал комментировать высказывания Пригожина о дефиците боеприпасов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про нехватку у его бойцов... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:54

2023-02-22T12:54

2023-02-22T13:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий песков

евгений пригожин

чвк "вагнер"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про нехватку у его бойцов боеприпасов. "Да, действительно, в СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится все-таки непосредственно к проведению специальной военной операции, поэтому я оставляю ее на министерство обороны. И здесь рекомендую вам обращаться туда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Минобороны РФ накануне заявило, что все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851962802.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий песков, евгений пригожин, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр