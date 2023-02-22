https://ria.ru/20230222/pozhar-1853702425.html

Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 12,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 12,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 22.02.2023

Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 12,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась почти вдвое – до 12,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:22

2023-02-22T13:22

2023-02-22T13:27

красноярск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась почти вдвое – до 12,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара – 12,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что борьбу с огнем ведут 123 человека и 43 единицы техники.Ранее площадь пожара возросла с 2,5 тысяч до 7 тысяч "квадратов". В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, на горящем складе хранится партия холодильников.

https://ria.ru/20230222/pozhar-1853604266.html

красноярск

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия