https://ria.ru/20230222/pozhar-1853702425.html
Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 12,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 12,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 22.02.2023
Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 12,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась почти вдвое – до 12,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:22
2023-02-22T13:22
2023-02-22T13:27
красноярск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась почти вдвое – до 12,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара – 12,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что борьбу с огнем ведут 123 человека и 43 единицы техники.Ранее площадь пожара возросла с 2,5 тысяч до 7 тысяч "квадратов". В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, на горящем складе хранится партия холодильников.
https://ria.ru/20230222/pozhar-1853604266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Красноярск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
13:22 22.02.2023 (обновлено: 13:27 22.02.2023)
Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 12,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 12,5 тысячи квадратных метров