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Китай призвал ускорить расследование взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.02.2023
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Китай призвал ускорить расследование взрывов на "Северных потоках"
Китай призвал ускорить расследование взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.02.2023
Китай призвал ускорить расследование взрывов на "Северных потоках"
Китай призывает ускорить объективное и справедливое расследование диверсии на "Северных потоках", заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:36
2023-02-22T11:36
в мире
китай
россия
европа
авария на "северных потоках"
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газпром
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай призывает ускорить объективное и справедливое расследование диверсии на "Северных потоках", заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ван Вэньбинь подчеркнул, что если виновные не будут установлены, то они могут решить, что могут делать все, что захотят, и даже могут организовать новые террористические акты, еще больше дестабилизируя и без того нестабильный мир, что еще больше повлияет на ситуацию в области глобальной безопасности. Дипломат отметил, что ООН могла бы сыграть активную роль в проведении международного расследования. Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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в мире, китай, россия, европа, авария на "северных потоках", северный поток, северный поток — 2, газпром, природный газ
В мире, Китай, Россия, Европа, Авария на "Северных потоках", Северный поток, Северный поток — 2, Газпром, Природный газ
11:36 22.02.2023
 
Китай призвал ускорить расследование взрывов на "Северных потоках"

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал ускорить расследование ЧП на "Северных потоках"

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай призывает ускорить объективное и справедливое расследование диверсии на "Северных потоках", заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Китайская сторона считает необходимым провести объективное, справедливое и профессиональное расследование по этому делу и привлечь к ответственности виновных, а также выступает за ускорение процесса расследования для скорейшего установления истины", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что если виновные не будут установлены, то они могут решить, что могут делать все, что захотят, и даже могут организовать новые террористические акты, еще больше дестабилизируя и без того нестабильный мир, что еще больше повлияет на ситуацию в области глобальной безопасности.
Дипломат отметил, что ООН могла бы сыграть активную роль в проведении международного расследования.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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