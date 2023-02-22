Китай призвал ускорить расследование взрывов на "Северных потоках"
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал ускорить расследование ЧП на "Северных потоках"
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай призывает ускорить объективное и справедливое расследование диверсии на "Северных потоках", заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Китайская сторона считает необходимым провести объективное, справедливое и профессиональное расследование по этому делу и привлечь к ответственности виновных, а также выступает за ускорение процесса расследования для скорейшего установления истины", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что если виновные не будут установлены, то они могут решить, что могут делать все, что захотят, и даже могут организовать новые террористические акты, еще больше дестабилизируя и без того нестабильный мир, что еще больше повлияет на ситуацию в области глобальной безопасности.
Дипломат отметил, что ООН могла бы сыграть активную роль в проведении международного расследования.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.