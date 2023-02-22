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Китай призвал ускорить расследование взрывов на "Северных потоках"

Китай призвал ускорить расследование взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.02.2023

Китай призвал ускорить расследование взрывов на "Северных потоках"

Китай призывает ускорить объективное и справедливое расследование диверсии на "Северных потоках", заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:36

2023-02-22T11:36

2023-02-22T11:36

в мире

китай

россия

европа

авария на "северных потоках"

северный поток

северный поток — 2

газпром

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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай призывает ускорить объективное и справедливое расследование диверсии на "Северных потоках", заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ван Вэньбинь подчеркнул, что если виновные не будут установлены, то они могут решить, что могут делать все, что захотят, и даже могут организовать новые террористические акты, еще больше дестабилизируя и без того нестабильный мир, что еще больше повлияет на ситуацию в области глобальной безопасности. Дипломат отметил, что ООН могла бы сыграть активную роль в проведении международного расследования. Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230222/ssha-1853586544.html

китай

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, россия, европа, авария на "северных потоках", северный поток, северный поток — 2, газпром, природный газ