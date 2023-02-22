https://ria.ru/20230222/potok-1853748538.html
Гаврилов: Россия ждет разъяснений от США по взрывам на "Северных потоках"
Гаврилов: Россия ждет разъяснений от США по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.02.2023
Гаврилов: Россия ждет разъяснений от США по взрывам на "Северных потоках"
Россия ждет от США разъяснений в связи со взрывами на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", заявил руководитель делегации РФ на переговорах в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:06
2023-02-22T15:06
2023-02-22T15:22
россия
сша
северный поток
константин гаврилов
в мире
цены на нефть
вена
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Россия ждет от США разъяснений в связи со взрывами на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Ожидаем также от США разъяснений в связи со взрывами на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", которые нанесли удар по энергетической безопасности Европы", - заявил Гаврилов.Он сослался на обнародованное ранее расследование американского журналиста Сеймура Хёрша, которое "свидетельствуют о факте совершения американскими военными и их норвежскими пособниками атаки на три ветки упомянутых газопроводов"."Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла обращение к ООН с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершённого 26 сентября 2022 г. в Балтийском море. Призываем не мешать объективному расследованию для установления виновных", - добавил Гаврилов.
https://ria.ru/20230222/potoki-1853653924.html
россия
сша
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, северный поток, константин гаврилов, в мире, цены на нефть, вена, оон, авария на "северных потоках"
Россия, США, Северный поток, Константин Гаврилов, В мире, Цены на нефть, Вена, ООН, Авария на "Северных потоках"
15:06 22.02.2023 (обновлено: 15:22 22.02.2023)
Гаврилов: Россия ждет разъяснений от США по взрывам на "Северных потоках"
Дипломат Гаврилов: Россия ждет разъяснений от США по диверсиям на "Северных потоках"