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Гаврилов: Россия ждет разъяснений от США по взрывам на "Северных потоках"

Гаврилов: Россия ждет разъяснений от США по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.02.2023

Гаврилов: Россия ждет разъяснений от США по взрывам на "Северных потоках"

Россия ждет от США разъяснений в связи со взрывами на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", заявил руководитель делегации РФ на переговорах в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:06

2023-02-22T15:06

2023-02-22T15:22

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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Россия ждет от США разъяснений в связи со взрывами на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Ожидаем также от США разъяснений в связи со взрывами на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", которые нанесли удар по энергетической безопасности Европы", - заявил Гаврилов.Он сослался на обнародованное ранее расследование американского журналиста Сеймура Хёрша, которое "свидетельствуют о факте совершения американскими военными и их норвежскими пособниками атаки на три ветки упомянутых газопроводов"."Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла обращение к ООН с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершённого 26 сентября 2022 г. в Балтийском море. Призываем не мешать объективному расследованию для установления виновных", - добавил Гаврилов.

https://ria.ru/20230222/potoki-1853653924.html

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