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Поставки оружия Киеву привели к росту числа раненых, заявили в Донецке - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/postavki-1853770607.html
Поставки оружия Киеву привели к росту числа раненых, заявили в Донецке
Поставки оружия Киеву привели к росту числа раненых, заявили в Донецке - РИА Новости, 22.02.2023
Поставки оружия Киеву привели к росту числа раненых, заявили в Донецке
Поставки Украине западного оружия, в частности, артиллерийских снарядов калибра 155 мм, привели к резкому росту числа раненных в ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:59
2023-02-22T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Поставки Украине западного оружия, в частности, артиллерийских снарядов калибра 155 мм, привели к резкому росту числа раненных в ДНР, сообщил РИА Новости замдиректора Республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко. "В 2022 году мы принимаем больше пациентов с тяжелыми ранениями. Это связано с тем, что боевые действия стали более агрессивные, более агрессивные поражающие элементы, соответственно, и травмы у пациентов более тяжелые. Если раньше травмы были более амбулаторные, то сейчас они более госпитальные", - рассказал Оноприенко. По его словам, если за 9 месяцев 2014 года центр принял 1883 человека амбулаторно и 633 госпитально, то за 2022 год принято более 4 тысяч пациентов с госпитальной травмой. "Если раньше обстреливались только прифронтовые районы, то сейчас город обстреливается абсолютно весь. Это, сами понимаете, связано с тем, что появилось оружие более дальнобойное. Более сильные поражающие элементы… Город обстреливается "Градом" и пушками - 155-миллиметровыми дальнобойными орудиями. Отсюда и вывод", - сказал собеседник агентства. Самой старшей пациентке, которой оказывали помощь в Республиканском травматологическом центре ДНР, было 100 лет, самой младшей - 3 месяца, добавил Оноприенко. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
15:59 22.02.2023 (обновлено: 16:01 22.02.2023)
 
Поставки оружия Киеву привели к росту числа раненых, заявили в Донецке

Глава травмцентра Оноприенко: поставки НАТО оружия Киеву привели к росту числа раненных

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Поставки Украине западного оружия, в частности, артиллерийских снарядов калибра 155 мм, привели к резкому росту числа раненных в ДНР, сообщил РИА Новости замдиректора Республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко.
"В 2022 году мы принимаем больше пациентов с тяжелыми ранениями. Это связано с тем, что боевые действия стали более агрессивные, более агрессивные поражающие элементы, соответственно, и травмы у пациентов более тяжелые. Если раньше травмы были более амбулаторные, то сейчас они более госпитальные", - рассказал Оноприенко.
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По его словам, если за 9 месяцев 2014 года центр принял 1883 человека амбулаторно и 633 госпитально, то за 2022 год принято более 4 тысяч пациентов с госпитальной травмой.
"Если раньше обстреливались только прифронтовые районы, то сейчас город обстреливается абсолютно весь. Это, сами понимаете, связано с тем, что появилось оружие более дальнобойное. Более сильные поражающие элементы… Город обстреливается "Градом" и пушками - 155-миллиметровыми дальнобойными орудиями. Отсюда и вывод", - сказал собеседник агентства.
Самой старшей пациентке, которой оказывали помощь в Республиканском травматологическом центре ДНР, было 100 лет, самой младшей - 3 месяца, добавил Оноприенко.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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