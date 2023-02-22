https://ria.ru/20230222/postavki-1853682992.html

Китай решительно опроверг поставки оружия России, заявили в Кремле

Китай решительно опроверг поставки оружия России, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.02.2023

Китай решительно опроверг поставки оружия России, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:43

2023-02-22T12:43

2023-02-22T12:43

китай

россия

пекин

дмитрий песков

энтони блинкен

ван и (политик)

нато

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего. "Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители. Они уже ответили на эти вопросы, они решительно опровергли. Здесь нечего добавить", - сказал Песков журналистам. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.

https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853654854.html

китай

россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

китай, россия, пекин, дмитрий песков, энтони блинкен, ван и (политик), нато