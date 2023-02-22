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Минск предложил поправку в резолюцию ООН против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/popravka-1853884401.html
Минск предложил поправку в резолюцию ООН против поставок оружия Киеву
Минск предложил поправку в резолюцию ООН против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 22.02.2023
Минск предложил поправку в резолюцию ООН против поставок оружия Киеву
Белоруссия предложила внести поправки в проект антироссийской резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к странам-членам воздержаться от отправки оружия на РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:58
2023-02-22T21:39
в мире
минск
киев
украина
оон
россия
генеральная ассамблея оон
специальная военная операция на украине
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ООН, 22 фев — РИА Новости. Белоруссия предложила внести поправки в проект антироссийской резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к странам-членам воздержаться от отправки оружия на Украину, передает корреспондент РИА Новости.Белорусская делегация предложила две поправки. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. Ожидается, что их вынесут на голосование Генассамблеи.Первая в числе прочего предлагает убрать из текста требование к России о полном и безоговорочном выводе войск с территории Украины. При этом предполагается оставить призыв к прекращению боевых действий.Белоруссия также заявила о необходимости осудить заявления "определенных лидеров контактной группы нормандского формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации Минских соглашений".Вторая поправка предлагает добавить в текст призыв начать мирные переговоры. Кроме того, Минск считает необходимым добавить положение, согласно которому Генассамблея "призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта".Поправка также содержит призыв к ООН заниматься коренными причинами противостояния, в том числе "резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности".В среду начинается чрезвычайная специальная сессия, где рассмотрят проект антироссийской резолюции по украинскому кризису. Согласно проекту, Генассамблея "подтверждает приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, призывает Россию немедленно вывести вооруженные силы с территории соседней страны в пределах ее международно признанных границ, а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре".Аналогичных требований к киевским властям в тексте не содержится. В нем также ни слова не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск.Резолюции Генеральной ассамблеи в отличие от документов Совета Безопасности не носят обязательного характера.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230222/vystuplenie-1853878657.html
https://ria.ru/20230216/rezolyutsiya-1852434909.html
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в мире, минск, киев, украина, оон, россия, генеральная ассамблея оон
В мире, Минск, Киев, Украина, ООН, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, Специальная военная операция на Украине
20:58 22.02.2023 (обновлено: 21:39 22.02.2023)
 
Минск предложил поправку в резолюцию ООН против поставок оружия Киеву

Минск предложил две поправки в антироссийскую резолюцию ООН против поставок оружия Киеву

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН. Архивное фото
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ООН, 22 фев — РИА Новости. Белоруссия предложила внести поправки в проект антироссийской резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к странам-членам воздержаться от отправки оружия на Украину, передает корреспондент РИА Новости.
Белорусская делегация предложила две поправки. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. Ожидается, что их вынесут на голосование Генассамблеи.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 20:13Специальная военная операция на Украине
Украина пригласила выступить в ООН военнослужащего "Азова"*
Первая в числе прочего предлагает убрать из текста требование к России о полном и безоговорочном выводе войск с территории Украины. При этом предполагается оставить призыв к прекращению боевых действий.
Белоруссия также заявила о необходимости осудить заявления "определенных лидеров контактной группы нормандского формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации Минских соглашений".
Вторая поправка предлагает добавить в текст призыв начать мирные переговоры. Кроме того, Минск считает необходимым добавить положение, согласно которому Генассамблея "призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта".
Флаги у здания Европарламента - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 15:23Специальная военная операция на Украине
Европарламент отказался добавить призыв к миру в резолюцию по Украине
Поправка также содержит призыв к ООН заниматься коренными причинами противостояния, в том числе "резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности".
В среду начинается чрезвычайная специальная сессия, где рассмотрят проект антироссийской резолюции по украинскому кризису. Согласно проекту, Генассамблея "подтверждает приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, призывает Россию немедленно вывести вооруженные силы с территории соседней страны в пределах ее международно признанных границ, а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 17:25Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу
Аналогичных требований к киевским властям в тексте не содержится. В нем также ни слова не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск.
Резолюции Генеральной ассамблеи в отличие от документов Совета Безопасности не носят обязательного характера.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 08:00
"Будущего нет". Какой Россию видит Запад спустя год спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинскКиевУкраинаООНРоссияГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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