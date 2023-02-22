20:58 22.02.2023 (обновлено: 21:39 22.02.2023)
Минск предложил поправку в резолюцию ООН против поставок оружия Киеву
Минск предложил две поправки в антироссийскую резолюцию ООН против поставок оружия Киеву
Флаг ООН. Архивное фото
ООН, 22 фев — РИА Новости. Белоруссия предложила внести поправки в проект антироссийской резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к странам-членам воздержаться от отправки оружия на Украину, передает корреспондент РИА Новости.
Белорусская делегация предложила две поправки. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. Ожидается, что их вынесут на голосование Генассамблеи.
Первая в числе прочего предлагает убрать из текста требование к России о полном и безоговорочном выводе войск с территории Украины. При этом предполагается оставить призыв к прекращению боевых действий.
Белоруссия также заявила о необходимости осудить заявления "определенных лидеров контактной группы нормандского формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации Минских соглашений".
Вторая поправка предлагает добавить в текст призыв начать мирные переговоры. Кроме того, Минск считает необходимым добавить положение, согласно которому Генассамблея "призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта".
Поправка также содержит призыв к ООН заниматься коренными причинами противостояния, в том числе "резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности".
В среду начинается чрезвычайная специальная сессия, где рассмотрят проект антироссийской резолюции по украинскому кризису. Согласно проекту, Генассамблея "подтверждает приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, призывает Россию немедленно вывести вооруженные силы с территории соседней страны в пределах ее международно признанных границ, а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре".
Аналогичных требований к киевским властям в тексте не содержится. В нем также ни слова не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск.
Резолюции Генеральной ассамблеи в отличие от документов Совета Безопасности не носят обязательного характера.
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