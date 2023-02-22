https://ria.ru/20230222/popravka-1853884401.html

Минск предложил поправку в резолюцию ООН против поставок оружия Киеву

Минск предложил поправку в резолюцию ООН против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 22.02.2023

Минск предложил поправку в резолюцию ООН против поставок оружия Киеву

Белоруссия предложила внести поправки в проект антироссийской резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к странам-членам воздержаться от отправки оружия на РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:58

2023-02-22T20:58

2023-02-22T21:39

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ООН, 22 фев — РИА Новости. Белоруссия предложила внести поправки в проект антироссийской резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к странам-членам воздержаться от отправки оружия на Украину, передает корреспондент РИА Новости.Белорусская делегация предложила две поправки. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. Ожидается, что их вынесут на голосование Генассамблеи.Первая в числе прочего предлагает убрать из текста требование к России о полном и безоговорочном выводе войск с территории Украины. При этом предполагается оставить призыв к прекращению боевых действий.Белоруссия также заявила о необходимости осудить заявления "определенных лидеров контактной группы нормандского формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации Минских соглашений".Вторая поправка предлагает добавить в текст призыв начать мирные переговоры. Кроме того, Минск считает необходимым добавить положение, согласно которому Генассамблея "призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта".Поправка также содержит призыв к ООН заниматься коренными причинами противостояния, в том числе "резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности".В среду начинается чрезвычайная специальная сессия, где рассмотрят проект антироссийской резолюции по украинскому кризису. Согласно проекту, Генассамблея "подтверждает приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, призывает Россию немедленно вывести вооруженные силы с территории соседней страны в пределах ее международно признанных границ, а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре".Аналогичных требований к киевским властям в тексте не содержится. В нем также ни слова не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск.Резолюции Генеральной ассамблеи в отличие от документов Совета Безопасности не носят обязательного характера.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230222/vystuplenie-1853878657.html

https://ria.ru/20230216/rezolyutsiya-1852434909.html

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852738988.html

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

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