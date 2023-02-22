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Чехия передала Украине военную помощь на 455 миллионов долларов - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/pomosch-1853891701.html
Чехия передала Украине военную помощь на 455 миллионов долларов
Чехия передала Украине военную помощь на 455 миллионов долларов - РИА Новости, 22.02.2023
Чехия передала Украине военную помощь на 455 миллионов долларов
Правительство Чехии передало на Украину военную помощь на общую сумму 10 миллиардов крон (около 455 миллионов долларов), еще на 30 миллиардов крон (около 1,3... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T22:00
2023-02-22T22:00
в мире
украина
чехия
киев
джо байден
петр фиала
специальная военная операция на украине
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Правительство Чехии передало на Украину военную помощь на общую сумму 10 миллиардов крон (около 455 миллионов долларов), еще на 30 миллиардов крон (около 1,3 миллиарда долларов) направили Киеву военные материалы оборонные предприятия республики, сообщило в среду сетевое издание Idnes со ссылкой на чешского премьера Петра Фиалу, который выступил перед журналистами в Варшаве. "Военная помощь Украине со стороны правительства Чехии с начала российского вторжения составила 10 миллиардов крон. Вооружения еще на 30 миллиардов крон направила подвергшейся агрессии стране (Украине) оборонная промышленность Чехии. В списке военной помощи Украине из средств чешского государства и коммерческих структур Фиала назвал 89 танков, а также 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц. По словам премьера, примерно треть этих поставок приходится на армейские склады", - написало издание. Как отметил Фиала, Чехия начала поставки вооружений Киеву одной из первых, спустя всего 14 дней после начала войны на Украине, чем в значительной мере мотивировала к подобным действиям другие страны Европы. Фиала в Варшаве принял участие во встрече руководителей стран "Бухарестской девятки" с президентом США Джо Байденом.
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в мире, украина, чехия, киев, джо байден, петр фиала
В мире, Украина, Чехия, Киев, Джо Байден, Петр Фиала, Специальная военная операция на Украине
22:00 22.02.2023
 
Чехия передала Украине военную помощь на 455 миллионов долларов

Премьер Фиала: власти Чехии передали Украине военную помощь на 455 миллионов долларов

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Правительство Чехии передало на Украину военную помощь на общую сумму 10 миллиардов крон (около 455 миллионов долларов), еще на 30 миллиардов крон (около 1,3 миллиарда долларов) направили Киеву военные материалы оборонные предприятия республики, сообщило в среду сетевое издание Idnes со ссылкой на чешского премьера Петра Фиалу, который выступил перед журналистами в Варшаве.
"Военная помощь Украине со стороны правительства Чехии с начала российского вторжения составила 10 миллиардов крон. Вооружения еще на 30 миллиардов крон направила подвергшейся агрессии стране (Украине) оборонная промышленность Чехии. В списке военной помощи Украине из средств чешского государства и коммерческих структур Фиала назвал 89 танков, а также 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц. По словам премьера, примерно треть этих поставок приходится на армейские склады", - написало издание.
Как отметил Фиала, Чехия начала поставки вооружений Киеву одной из первых, спустя всего 14 дней после начала войны на Украине, чем в значительной мере мотивировала к подобным действиям другие страны Европы.
Фиала в Варшаве принял участие во встрече руководителей стран "Бухарестской девятки" с президентом США Джо Байденом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 12:18
Путин подчеркнул траты Запада на военную помощь Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияКиевДжо БайденПетр Фиала
 
 
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