https://ria.ru/20230222/pomosch-1853891701.html

Чехия передала Украине военную помощь на 455 миллионов долларов

Чехия передала Украине военную помощь на 455 миллионов долларов - РИА Новости, 22.02.2023

Чехия передала Украине военную помощь на 455 миллионов долларов

Правительство Чехии передало на Украину военную помощь на общую сумму 10 миллиардов крон (около 455 миллионов долларов), еще на 30 миллиардов крон (около 1,3... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T22:00

2023-02-22T22:00

2023-02-22T22:00

в мире

украина

чехия

киев

джо байден

петр фиала

специальная военная операция на украине

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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Правительство Чехии передало на Украину военную помощь на общую сумму 10 миллиардов крон (около 455 миллионов долларов), еще на 30 миллиардов крон (около 1,3 миллиарда долларов) направили Киеву военные материалы оборонные предприятия республики, сообщило в среду сетевое издание Idnes со ссылкой на чешского премьера Петра Фиалу, который выступил перед журналистами в Варшаве. "Военная помощь Украине со стороны правительства Чехии с начала российского вторжения составила 10 миллиардов крон. Вооружения еще на 30 миллиардов крон направила подвергшейся агрессии стране (Украине) оборонная промышленность Чехии. В списке военной помощи Украине из средств чешского государства и коммерческих структур Фиала назвал 89 танков, а также 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц. По словам премьера, примерно треть этих поставок приходится на армейские склады", - написало издание. Как отметил Фиала, Чехия начала поставки вооружений Киеву одной из первых, спустя всего 14 дней после начала войны на Украине, чем в значительной мере мотивировала к подобным действиям другие страны Европы. Фиала в Варшаве принял участие во встрече руководителей стран "Бухарестской девятки" с президентом США Джо Байденом.

https://ria.ru/20230221/traty-1853376646.html

украина

чехия

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в мире, украина, чехия, киев, джо байден, петр фиала