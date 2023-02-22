https://ria.ru/20230222/pomosch-1853768413.html
Мишустин поручил Мурашко следить за оказанием медпомощи в новых регионах
Мишустин поручил Мурашко следить за оказанием медпомощи в новых регионах - РИА Новости, 22.02.2023
Мишустин поручил Мурашко следить за оказанием медпомощи в новых регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко проследить за оказанием... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:55
2023-02-22T15:55
2023-02-22T16:15
россия
луганская народная республика
общество
херсонская область
михаил мишустин
михаил мурашко
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко проследить за оказанием медицинской помощи в новых регионах.Мишустин отметил, что по поручению главы государства будет выделено почти 1,5 миллиарда рублей на медицинские осмотры детей, которые живут в новых регионах. Не менее 220 тысяч детей смогут пройти профилактические осмотры и получить рекомендации врачей, в том числе педиатров. По его словам, медики уже приступили к работе в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях."Всего в текущем году направим 35 медицинских бригад с врачами-специалистами для проведения углубленных обследований. Это позволит своевременно выявить различные заболевания на ранней стадии и при необходимости, конечно, назначить дальнейшее лечение. Михаил Альбертович, прошу вас внимательно следить за тем, как организована работа в новых российских субъектах", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230222/poruchenie-1853767593.html
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россия, луганская народная республика, общество, херсонская область , михаил мишустин, михаил мурашко
Россия, Луганская Народная Республика, Общество, Херсонская область , Михаил Мишустин, Михаил Мурашко
15:55 22.02.2023 (обновлено: 16:15 22.02.2023)
Мишустин поручил Мурашко следить за оказанием медпомощи в новых регионах
Премьер Мишустин поручил Мурашко следить за оказанием медицинской помощи в новых регионах