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Южная Осетия отправила 14 фур с гумпомощью в зону спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/pomosch-1853761856.html
Южная Осетия отправила 14 фур с гумпомощью в зону спецоперации
Южная Осетия отправила 14 фур с гумпомощью в зону спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023
Южная Осетия отправила 14 фур с гумпомощью в зону спецоперации
Южная Осетия отправила 14 грузовых машин с гуманитарной помощью участникам военной спецоперации на Украине за все время проведения СВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:38
2023-02-22T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
южная осетия
россия
алан гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 22 фев - РИА Новости. Южная Осетия отправила 14 грузовых машин с гуманитарной помощью участникам военной спецоперации на Украине за все время проведения СВО, сообщил РИА Новости помощник президента Южной Осетии Алан Плиев. "Четырнадцать машин было отправлено с гуманитарной помощью, которую помогали собирать жители всей Южной Осетии, для добровольцев из Южной Осетии и 4-ой гвардейской военной базы ВС РФ, которая дислоцируется в республике. Президент лично посетил Донбасс в конце прошлого года и также доставил гуманитарный груз. Мы всегда поддерживаем связь с нашими бойцами, спрашиваем, что необходимо. К зиме закупили, например, зимнюю форму, сейчас заказали весенне-осеннюю", - сказал Плиев. Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев предложил создать в республике общественную организацию для помощи участникам специальной военной операции на Украине и их семьям. В феврале Гаглоев подписал указ о мерах поддержки участников российской специальной военной операции на Украине и членов их семей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230217/auchan-1852799170.html
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в мире, южная осетия, россия, алан гаглоев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Южная Осетия, Россия, Алан Гаглоев
15:38 22.02.2023
 
Южная Осетия отправила 14 фур с гумпомощью в зону спецоперации

Помощник президента Плиев: Южная Осетия отправила 14 фур с гумпомощью в зону спецоперации

© Sputnik / Алексей Ковалев / Перейти в медиабанкЗдание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Алексей Ковалев
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Здание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 22 фев - РИА Новости. Южная Осетия отправила 14 грузовых машин с гуманитарной помощью участникам военной спецоперации на Украине за все время проведения СВО, сообщил РИА Новости помощник президента Южной Осетии Алан Плиев.
"Четырнадцать машин было отправлено с гуманитарной помощью, которую помогали собирать жители всей Южной Осетии, для добровольцев из Южной Осетии и 4-ой гвардейской военной базы ВС РФ, которая дислоцируется в республике. Президент лично посетил Донбасс в конце прошлого года и также доставил гуманитарный груз. Мы всегда поддерживаем связь с нашими бойцами, спрашиваем, что необходимо. К зиме закупили, например, зимнюю форму, сейчас заказали весенне-осеннюю", - сказал Плиев.
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Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев предложил создать в республике общественную организацию для помощи участникам специальной военной операции на Украине и их семьям. В феврале Гаглоев подписал указ о мерах поддержки участников российской специальной военной операции на Украине и членов их семей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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