Якутия поможет Херсонской области восстановить экономику
Власти Якутии заявили о готовности помочь Херсонской области в восстановлении экономики
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 фев – РИА Новости. Якутия поможет Херсонской области восстановить экономику, сотрудничество обсудили на встрече главы региона с руководством области, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Глава Якутии Айсен Николаев в Москве провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и сенатором Российской Федерации от Херсонской области Константином Басюком. Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух регионов в экономической, социальной и культурной сферах. В ходе встречи определены вопросы дальнейшего взаимодействия Якутии и Херсонской области по восстановлению экономики нового региона России", - рассказали в пресс-службе.
Как отмечено на встрече, производители промышленной и аграрной продукции Херсонской области, имея в качестве рынка сбыта российские регионы, могут получить большой импульс для развития. "Кроме того, на территории нашей области очень много мест для рекреации, строительства санаториев и жилья для северян. Например, мы уже начали строить новый город на побережье Азовского моря и залива Сиваш", – сказал Сальдо.
Николаев выразил поддержку жителям Херсонской области и пожелал скорейшего освобождения региона от захватчиков.
Ранее сообщалось о том, что Донецкая Народная Республика и Якутия заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. В качестве региона-шефа Якутия сделала многое для восстановления города Кировское: на средства республики построены социальные объекты, отремонтированы дороги и объекты инфраструктуры.