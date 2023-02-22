https://ria.ru/20230222/pomosch-1853617469.html

Якутия поможет Херсонской области восстановить экономику

Якутия поможет Херсонской области восстановить экономику - РИА Новости, 22.02.2023

Якутия поможет Херсонской области восстановить экономику

Якутия поможет Херсонской области восстановить экономику, сотрудничество обсудили на встрече главы региона с руководством области, сообщает пресс-служба главы и РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:51

2023-02-22T09:51

2023-02-22T09:51

москва

херсонская область

азовское море

айсен николаев

владимир сальдо

экономика

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ЯКУТСК, 22 фев – РИА Новости. Якутия поможет Херсонской области восстановить экономику, сотрудничество обсудили на встрече главы региона с руководством области, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Глава Якутии Айсен Николаев в Москве провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и сенатором Российской Федерации от Херсонской области Константином Басюком. Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух регионов в экономической, социальной и культурной сферах. В ходе встречи определены вопросы дальнейшего взаимодействия Якутии и Херсонской области по восстановлению экономики нового региона России", - рассказали в пресс-службе. Как отмечено на встрече, производители промышленной и аграрной продукции Херсонской области, имея в качестве рынка сбыта российские регионы, могут получить большой импульс для развития. "Кроме того, на территории нашей области очень много мест для рекреации, строительства санаториев и жилья для северян. Например, мы уже начали строить новый город на побережье Азовского моря и залива Сиваш", – сказал Сальдо. Николаев выразил поддержку жителям Херсонской области и пожелал скорейшего освобождения региона от захватчиков. Ранее сообщалось о том, что Донецкая Народная Республика и Якутия заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. В качестве региона-шефа Якутия сделала многое для восстановления города Кировское: на средства республики построены социальные объекты, отремонтированы дороги и объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20230221/kherson-1853445430.html

https://ria.ru/20230219/rls-1852934816.html

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херсонская область

азовское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, херсонская область , азовское море, айсен николаев, владимир сальдо, экономика