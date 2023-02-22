https://ria.ru/20230222/polsha-1853822720.html
"Все ради хозяина": историк осудил поклонение Польши США
"Все ради хозяина": историк осудил поклонение Польши США - РИА Новости, 22.02.2023
"Все ради хозяина": историк осудил поклонение Польши США
Ради одобрения хозяина в лице США Польша готова пожертвовать собственной государственностью, написал историк, президент Национального фонда Романа Дмовского... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:18
2023-02-22T17:18
2023-02-22T17:18
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ради одобрения хозяина в лице США Польша готова пожертвовать собственной государственностью, написал историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста в статье для издания Mysl Polska."Если бы мне пришлось выступить в роли гадалки, я бы сказал, что цель визита — похлопать нас по спине (на поляков это действует безотказно) и заставить нас поглубже влезть в конфликт. Это, вероятно, будет называться выполнением стратегических союзнических обязательств. А то, что в стратегических планах наших союзников мы играем роль буфера, имеет для них второстепенное значение. К сожалению, похоже, что и для поляков тоже", — заявил он.Историк отметил, что польские СМИ относятся к США как к идолу, а подготовка к визиту Байдена в своей тщательности выглядела комично. Пяста скептически отнесся к американскому лидеру, отмечая, что он читает тексы лишь с листа, и даже в этом случае умудряется допускать нелепые ошибки.Пшемыслав Пяста также осудил внешнеполитический курс Польши, которая "только что одной ногой вступила в вооруженный конфликт, согласившись сформировать Добровольческий легион, который будет передан под украинское командование". Это значит, полагает эксперт, что вскоре российское телевидение и СМИ смогут брать интервью у юных поляков, взятых в плен. И все это лишь для того, "чтобы в светлый день визита Солнца Народов иметь возможность символически радостно помахать ему хвостом".Историк резюмирует, что Польша является лишь пешкой в политической игре Соединенных Штатов, однако ни одна пешка не стремится так сильно пожертвовать собой. Поэтому в не таком далеком будущем Польша повторит судьбу птиц додо – останется в истории, но как существо, вымершее самым глупым образом.Накануне Байден выступил в Варшаве с речью, в которой заверил, что ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию, а также попытался оспорить заявление президента Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным, нечестным и нелепым.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853756715.html
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в мире, польша, сша, варшава, владимир путин, джо байден
В мире, Польша, США, Варшава, Владимир Путин, Джо Байден
"Все ради хозяина": историк осудил поклонение Польши США
Историк Пяста: Польша вступила в украинский конфликт, чтобы бесславно погибнуть
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Ради одобрения хозяина в лице США Польша готова пожертвовать собственной государственностью, написал историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста в статье для издания Mysl Polska
.
"Если бы мне пришлось выступить в роли гадалки, я бы сказал, что цель визита — похлопать нас по спине (на поляков это действует безотказно) и заставить нас поглубже влезть в конфликт. Это, вероятно, будет называться выполнением стратегических союзнических обязательств. А то, что в стратегических планах наших союзников мы играем роль буфера, имеет для них второстепенное значение. К сожалению, похоже, что и для поляков тоже", — заявил он.
Историк отметил, что польские СМИ относятся к США как к идолу, а подготовка к визиту Байдена в своей тщательности выглядела комично. Пяста скептически отнесся к американскому лидеру, отмечая, что он читает тексы лишь с листа, и даже в этом случае умудряется допускать нелепые ошибки.
Пшемыслав Пяста также осудил внешнеполитический курс Польши, которая "только что одной ногой вступила в вооруженный конфликт, согласившись сформировать Добровольческий легион, который будет передан под украинское командование". Это значит, полагает эксперт, что вскоре российское телевидение и СМИ смогут брать интервью у юных поляков, взятых в плен. И все это лишь для того, "чтобы в светлый день визита Солнца Народов иметь возможность символически радостно помахать ему хвостом".
Историк резюмирует, что Польша является лишь пешкой в политической игре Соединенных Штатов, однако ни одна пешка не стремится так сильно пожертвовать собой. Поэтому в не таком далеком будущем Польша повторит судьбу птиц додо – останется в истории, но как существо, вымершее самым глупым образом.
Накануне Байден выступил в Варшаве
с речью, в которой заверил, что ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию, а также попытался оспорить заявление президента Владимира Путина
о вынужденном характере спецоперации на Украине
. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным, нечестным и нелепым.